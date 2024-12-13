Potente Generador de Vídeos de Orientación de Seguridad con AI

Crea un vídeo convincente de 30 segundos para los nuevos empleados de la planta de fabricación, que sirva como un vídeo de orientación inicial sobre seguridad, enfatizando el EPI crítico y los protocolos inmediatos. El estilo visual debe ser brillante y directo, con un avatar masculino de AI confiado explicando cada paso con un audio claro y profesional. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen para dar vida al presentador sin esfuerzo.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de seguridad laboral de 45 segundos dirigido a los miembros del equipo existentes para una actualización trimestral, mostrando peligros comunes y su prevención en un entorno de oficina. Emplea un estilo visual moderno y limpio con gráficos animados y una voz en off femenina calmada e informativa. Utiliza las extensas Plantillas y escenas de HeyGen para agilizar la creación de este contenido atractivo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de entrenamiento de respuesta a emergencias de 60 segundos para todo el personal, demostrando las acciones precisas a tomar durante un simulacro de evacuación por incendio. El estilo visual debe ser urgente y basado en escenarios, utilizando texto en pantalla para reforzar los pasos clave, acompañado de una voz en off autoritaria generada a través de las avanzadas capacidades de generación de voz en off de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo conciso de 30 segundos de formación en cumplimiento dirigido a una fuerza laboral internacional, destacando una reciente actualización de política sobre privacidad de datos. El estilo visual y de audio debe ser claro, universalmente comprensible y profesional, utilizando tonos neutros. Asegura la máxima accesibilidad incorporando la función automática de Subtítulos/captions de HeyGen para soporte multilingüe.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Orientación de Seguridad

Simplifica tu formación en seguridad con un Generador de Vídeos de Formación en Seguridad con AI. Crea rápidamente vídeos de seguridad laboral profesionales y atractivos que informen y protejan a tu equipo.

1
Step 1
Crea tu Guion
Pega tus protocolos de seguridad e información en el generador. Nuestra plataforma de generación de vídeos AI transformará tu texto en un guion visual con facilidad.
2
Step 2
Selecciona Avatares de AI
Elige entre una amplia gama de avatares de AI para presentar tus vídeos de formación en seguridad, proporcionando un presentador consistente y atractivo para tu contenido.
3
Step 3
Añade Subtítulos
Genera e integra automáticamente subtítulos/captions en tus vídeos de seguridad. Esto asegura accesibilidad y claridad para todos los espectadores con subtítulos automáticos.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Exporta fácilmente tus vídeos de seguridad laboral terminados en varios formatos y proporciones de aspecto para una distribución sin problemas a tu fuerza laboral, o intégralos con un LMS.

Casos de Uso

Simplifica Protocolos de Seguridad Complejos

Aclara procedimientos de seguridad intrincados y formación en respuesta a emergencias con visuales claros y contenido generado por AI, haciendo el aprendizaje más efectivo.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación en seguridad atractivos?

La plataforma de generación de vídeos AI de HeyGen te permite producir vídeos de seguridad creativos de manera eficiente. Utiliza diversas plantillas de vídeo, personaliza el contenido de formación con avatares de AI y añade voces en off y subtítulos atractivos para hacer que tus vídeos de seguridad laboral sean más impactantes.

¿Qué hace de HeyGen un generador eficiente de vídeos de formación en seguridad con AI?

HeyGen agiliza todo el proceso de creación de vídeos de formación en seguridad, desde la redacción del guion de tu vídeo de seguridad hasta la adición de subtítulos. Su interfaz fácil de usar y su completa biblioteca de medios ayudan a los profesionales a crear vídeos de seguridad profesionales rápidamente.

¿Pueden los avatares de AI de HeyGen mejorar mis necesidades de generador de vídeos de orientación de seguridad?

Absolutamente, los avatares de AI realistas de HeyGen dan vida a tu contenido de generador de vídeos de orientación de seguridad, haciendo que los protocolos de seguridad sean más comprensibles. También puedes traducir los vídeos de formación en seguridad a múltiples idiomas, asegurando que tu mensaje llegue efectivamente a una fuerza laboral diversa.

¿Cómo apoya HeyGen la distribución y accesibilidad de los vídeos de seguridad laboral?

HeyGen te permite exportar y compartir fácilmente tus vídeos de seguridad laboral terminados en varios formatos y proporciones de aspecto adecuados para diferentes plataformas. Con subtítulos automáticos y la capacidad de actualizar materiales de formación, HeyGen asegura que tu formación en seguridad sea accesible y esté actualizada.

