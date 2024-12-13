Desarrolla un vídeo conciso de 45 segundos sobre seguridad en el lugar de trabajo, diseñado para nuevos empleados en un entorno corporativo, que describa los protocolos de emergencia esenciales. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con avatares de AI en entornos de oficina realistas, complementado por un tono de audio tranquilizador y calmado. Aprovecha la función de avatares de AI de HeyGen para presentar la información de manera clara y coherente en todos los módulos de formación.

Generar Vídeo