Desarrolla un vídeo conciso de 45 segundos sobre seguridad en el lugar de trabajo, diseñado para nuevos empleados en un entorno corporativo, que describa los protocolos de emergencia esenciales. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con avatares de AI en entornos de oficina realistas, complementado por un tono de audio tranquilizador y calmado. Aprovecha la función de avatares de AI de HeyGen para presentar la información de manera clara y coherente en todos los módulos de formación.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de formación en seguridad de 30 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y líderes de equipo, demostrando el funcionamiento básico de un extintor de incendios. El estilo visual y de audio debe ser dinámico y ligeramente animado, utilizando colores vibrantes y una banda sonora instructiva y animada. Utiliza la función de Plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente visuales atractivos sin necesidad de un trabajo de diseño extenso.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo informativo de 60 segundos sobre instrucciones de seguridad para equipos de RRHH y gerentes de formación, detallando técnicas adecuadas de manipulación manual. El vídeo debe adoptar una estética visual autoritaria pero calmada con demostraciones simples y claras, mejoradas por una locución profesional generada directamente a partir de un guion. Aprovecha las capacidades de Texto a vídeo desde guion y Generación de locuciones de HeyGen para agilizar la creación de contenido y asegurar la precisión.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo integral de 90 segundos sobre seguridad en el lugar de trabajo, adaptado para una fuerza laboral internacional, abordando la seguridad general en la operación de máquinas. Visualmente, apunta a una representación diversa e inclusiva de los trabajadores, con demostraciones claras y concisas en pantalla, acompañadas de subtítulos fáciles de leer para accesibilidad. Emplea la función de Subtítulos/captions de HeyGen para asegurar que la información crítica de seguridad sea entendida por empleados de múltiples idiomas y capacidades auditivas.
Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Instrucción de Seguridad

Crea rápidamente vídeos de formación en seguridad atractivos y conformes para tu equipo, asegurando una comprensión integral y fomentando un entorno de trabajo más seguro con nuestra plataforma intuitiva.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Seguridad
Comienza escribiendo o pegando tu contenido para guionar tu vídeo de seguridad. Nuestra plataforma aprovecha el Texto a vídeo desde guion para dar vida a tus palabras sin esfuerzo.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador de AI
Elige entre una amplia gama de avatares de AI realistas para ser la cara de tu vídeo de instrucción de seguridad, haciendo que tu mensaje sea atractivo y relatable para los espectadores.
3
Step 3
Añade Accesibilidad y Traducción
Mejora el alcance global y la comprensión con subtítulos automáticos y Traducción con un clic. Utiliza los subtítulos/captions de HeyGen para asegurar que tu mensaje sea claro para todos.
4
Step 4
Exporta e Integra
Finaliza tus vídeos de seguridad en el lugar de trabajo exportándolos en el formato deseado, listos para su distribución o integración sin problemas en LMS, maximizando su impacto.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudarme a crear vídeos de formación en seguridad atractivos rápidamente?

HeyGen te permite crear vídeos de formación en seguridad de manera sencilla con una interfaz intuitiva y plantillas profesionales. Simplemente redacta el guion de tu vídeo de seguridad, elige un avatar de AI, y HeyGen genera el contenido para capacidades efectivas de creación de vídeos de instrucción de seguridad.

¿Qué hace de HeyGen una plataforma eficiente de generación de vídeos de AI para vídeos de seguridad en el lugar de trabajo?

La plataforma de generación de vídeos de AI de HeyGen agiliza la producción de vídeos de seguridad en el lugar de trabajo utilizando avatares de AI y tecnología de texto a vídeo. Esto permite a los equipos de RRHH producir rápidamente vídeos de formación en seguridad consistentes y de alta calidad sin la complejidad de la producción de vídeo tradicional.

¿HeyGen admite múltiples idiomas y personalización de marca para vídeos de instrucción de seguridad?

Sí, HeyGen te permite producir vídeos de instrucción de seguridad en múltiples idiomas utilizando Traducción con un clic y subtítulos automáticos, asegurando que tu mensaje llegue a audiencias diversas. También puedes aplicar controles de personalización de marca para una apariencia consistente.

¿Qué tan sencillo es añadir visuales y locuciones a mis vídeos de seguridad con HeyGen?

HeyGen hace que sea increíblemente sencillo mejorar tus vídeos de seguridad. Puedes generar fácilmente locuciones realistas a partir de texto e incorporar visuales utilizando la extensa biblioteca de medios/soporte de stock o aprovechando plantillas pre-diseñadas.

