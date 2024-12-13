Creador de Vídeos de Guía de Seguridad: Crea Vídeos de Formación Atractivos

Produce rápidamente vídeos de formación en seguridad profesional que mejoren el compromiso, utilizando nuestra vasta biblioteca de plantillas y escenas personalizables.

Crea un vídeo de inducción de seguridad para empleados de 1 minuto, diseñado para nuevos contratados, cubriendo protocolos esenciales de seguridad en el lugar de trabajo. Utiliza un estilo visual y de audio profesional y acogedor, aprovechando la función de texto a vídeo de HeyGen para convertir rápidamente tu manual de formación en contenido atractivo. Este vídeo de formación en seguridad tiene como objetivo asegurar una comprensión completa desde el primer día.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Para el personal general y los profesionales de seguridad, desarrolla un vídeo corto de seguridad de 90 segundos que explique claramente procedimientos críticos de emergencia, como el uso de extintores. El vídeo debe adoptar un estilo instructivo claro y paso a paso con imágenes nítidas, aprovechando al máximo el soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen para ayudas visuales de seguridad impactantes, asegurando que todos los pasos vitales sean visualmente claros.
Prompt de Ejemplo 2
Se necesita un vídeo de formación en cumplimiento informativo y atractivo de 2 minutos para trabajadores de oficina, centrado específicamente en la concienciación sobre ciberseguridad. Presenta el contenido con un estilo visual moderno y animado y una voz autoritaria y clara, utilizando la generación de voz en off de HeyGen para transmitir información crucial de manera efectiva y asegurar una formación completa en ciberseguridad.
Prompt de Ejemplo 3
Investigadores y estudiantes se beneficiarán de un vídeo conciso de seguridad en el laboratorio de 45 segundos que resalte pautas y precauciones clave. Emplea un estilo dinámico y visualmente impulsado con transiciones rápidas y superposiciones de texto claras, aprovechando los avatares de IA de HeyGen para presentar la información de manera atractiva. Esta herramienta de creación de vídeos de guías de seguridad ayuda a crear vídeos cortos de seguridad que son fácilmente digeribles y memorables.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Guía de Seguridad

Crea vídeos de formación en seguridad atractivos y efectivos con facilidad, aprovechando la IA y herramientas de diseño intuitivas para asegurar que tu equipo esté bien informado y seguro.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla de Vídeo
Comienza tu guía de seguridad seleccionando entre una variedad de plantillas de vídeo prediseñadas (Plantillas y escenas) adaptadas para la formación, proporcionando un punto de partida rápido y efectivo.
2
Step 2
Personaliza tu Contenido
Personaliza tu vídeo añadiendo avatares de IA realistas (Avatares de IA) para representar a los formadores o escenarios, y adáptalo aún más con los elementos específicos de tu marca.
3
Step 3
Añade Audio Atractivo
Mejora la claridad con voces en off de IA de sonido natural (Generación de voz en off) en varios idiomas para transmitir tu mensaje de seguridad de manera efectiva.
4
Step 4
Exporta y Distribuye tu Vídeo
Finaliza tu vídeo de guía de seguridad y expórtalo en el formato y relación de aspecto deseados (Cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones), listo para su distribución en tus plataformas.

Casos de Uso

Simplifica Procedimientos de Seguridad Complejos

Transforma fácilmente directrices de seguridad intrincadas y procedimientos técnicos en contenido de vídeo de IA claro y comprensible para todos los empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen agilizar la creación de vídeos de formación en seguridad?

HeyGen aprovecha la IA para transformar guiones en vídeos de formación en seguridad profesional, actuando como un avanzado creador de vídeos de guía de seguridad. Puedes utilizar la funcionalidad de texto a vídeo desde guión e integrar avatares de IA para producir rápidamente contenido atractivo e informativo para la seguridad en el lugar de trabajo.

¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para los vídeos de seguridad?

HeyGen ofrece una amplia personalización para adaptar tus vídeos de seguridad. Puedes modificar plantillas de vídeo, añadir el logo y colores de tu marca con controles de branding, incorporar ayudas visuales de seguridad de la biblioteca de medios, y elegir entre varios diseños de títulos y animaciones de texto dinámicas.

¿Es el editor de vídeo de HeyGen fácil de usar para crear protocolos de seguridad complejos?

Sí, HeyGen cuenta con una interfaz fácil de usar con un editor de arrastrar y soltar, lo que facilita la creación de vídeos de seguridad detallados, incluso para protocolos de seguridad complejos. También admite la integración fluida de voces en off y subtítulos/captions para mejorar la accesibilidad y comprensión.

¿Puedo exportar y distribuir fácilmente mis vídeos de seguridad creados con HeyGen?

Absolutamente. HeyGen permite la exportación sencilla de tus vídeos de seguridad terminados en formatos comunes como MP4, listos para varias plataformas de distribución de vídeo. También puedes ajustar el cambio de tamaño de la relación de aspecto para asegurar una visualización óptima en cualquier dispositivo o canal.

