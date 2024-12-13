Crea un vídeo de 60 segundos diseñado para nuevos empleados en una planta de fabricación, ilustrando procedimientos esenciales de "vídeos de seguridad en el trabajo" como la operación de máquinas y salidas de emergencia. El estilo visual debe ser limpio y profesional, con recorridos realistas por las instalaciones, complementados por una voz en off clara, autoritaria pero amigable. Utiliza los "avatares de AI" de HeyGen para presentar la información, asegurando consistencia y un toque humano a lo largo de la formación.

Generar Vídeo