El Creador Definitivo de Vídeos de Cumplimiento de Seguridad

Transforma protocolos de seguridad complejos en vídeos de seguridad laboral atractivos y listos para el cumplimiento sin esfuerzo. Aprovecha los avatares de AI para una formación realista de empleados.

Crea un vídeo de seguridad en el lugar de trabajo de 45 segundos para todos los empleados de una instalación de fabricación, demostrando el uso de extintores. Este vídeo debe contar con animación clara, directa y profesional, con una voz en off calmada y autoritaria, aprovechando la función de texto a vídeo de HeyGen para una generación de contenido eficiente.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo atractivo de 30 segundos para nuevos empleados en construcción, ilustrando específicamente el uso adecuado del Equipo de Protección Personal (EPP) siguiendo los protocolos de seguridad clave. Esta pieza debe emplear animación 3D moderna con diversos avatares de AI demostrando los pasos, acompañada de música de fondo animada y narración clara, mostrando la capacidad de avatares de AI de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de cumplimiento de 60 segundos dirigido a gerentes y líderes de equipo responsables de la supervisión de seguridad, explicando actualizaciones críticas de los estándares de OSHA. El estilo visual debe ser informativo y visualmente nítido, utilizando superposiciones de texto en pantalla y una voz en off profesional generada con la función de generación de voz en off de HeyGen para aclarar regulaciones complejas de manera efectiva.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo animado conciso de 40 segundos diseñado para el personal de retail, describiendo los procedimientos de evacuación de emergencia. Este vídeo debe utilizar gráficos brillantes y accesibles para representar las rutas, acompañado de una voz tranquilizadora y fácil de entender, hecho simple con las plantillas y escenas disponibles de HeyGen para agilizar la creación de contenido de formación para empleados.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Cumplimiento de Seguridad

Crea vídeos de cumplimiento de seguridad atractivos y precisos para la formación de empleados con facilidad, asegurando la adherencia a los protocolos de seguridad y estándares de OSHA.

1
Step 1
Genera Tu Guion
Comienza introduciendo tus protocolos de seguridad o documentación existente en la herramienta de generación de texto a vídeo. Esto forma la base para tus efectivos "vídeos de formación en seguridad".
2
Step 2
Selecciona Avatares de AI
Mejora tu vídeo eligiendo entre una diversa gama de avatares de AI que transmitirán tus mensajes de seguridad. Estos presentadores animados son clave para crear "vídeos de seguridad animados" atractivos.
3
Step 3
Refina Voz y Visuales
Utiliza la generación de voz en off para seleccionar el tono y el idioma perfectos para tu contenido instructivo. También puedes personalizar escenas y visuales para alinearlos con los "estándares de OSHA" y tu marca.
4
Step 4
Exporta y Despliega
Utiliza el cambio de tamaño de relación de aspecto y exportaciones para preparar tu vídeo final en varios formatos. Tu vídeo de cumplimiento terminado está listo para una "formación de empleados" sin problemas en todas las plataformas.

Simplifica Protocolos de Seguridad Complejos

Transforma regulaciones y procedimientos de seguridad intrincados en vídeos de seguridad animados fácilmente comprensibles y visualmente atractivos para una comunicación más clara.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de cumplimiento de seguridad?

HeyGen actúa como un creador de vídeos intuitivo de AI, permitiendo a las empresas crear fácilmente vídeos de cumplimiento de seguridad impactantes. Nuestra plataforma agiliza el proceso desde la generación de texto a vídeo, incorporando avatares de AI realistas para vídeos de formación en seguridad atractivos.

¿Puede HeyGen ayudar a mi organización a producir vídeos de seguridad laboral de manera eficiente para la formación de empleados?

Absolutamente. HeyGen ofrece una interfaz fácil de usar con extensas plantillas y escenas, permitiendo la producción rápida de vídeos de seguridad laboral de alta calidad. Esta capacidad, combinada con la generación integrada de voz en off, mejora significativamente las iniciativas de formación de empleados.

¿Cómo puede HeyGen ayudar a adherirse a protocolos de seguridad específicos o estándares de OSHA?

HeyGen permite a los usuarios personalizar contenido para abordar protocolos de seguridad específicos y estándares de OSHA. Con controles de marca y una rica biblioteca de medios, puedes adaptar los vídeos con precisión, asegurando que tu narrativa impulsada por AI se alinee perfectamente con los requisitos regulatorios.

¿Ofrece HeyGen características para crear vídeos de seguridad animados y atractivos?

Aunque HeyGen utiliza principalmente avatares de AI realistas, nuestro motor creativo soporta la producción dinámica de vídeos adecuada para contenido de seguridad atractivo. Las capacidades de Generación de Vídeo de Extremo a Extremo permiten una narrativa impulsada por AI convincente, haciendo que tus mensajes de seguridad sean altamente impactantes.

