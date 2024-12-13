Creador de Vídeos Explicativos de Cumplimiento de Seguridad: Simplifica la Formación con IA

Transforma protocolos de seguridad complejos en vídeos de formación claros utilizando nuestra función de texto a vídeo desde el guion para un aprendizaje mejorado.

Desarrolla un vídeo explicativo de 45 segundos utilizando un avatar de IA amigable para presentar las nuevas directrices de cumplimiento de seguridad para todos los nuevos empleados. El estilo visual debe ser moderno y accesible, con superposiciones de texto claras y concisas, complementadas por una voz en off animada y tranquilizadora para asegurar que la información crucial de Salud y Seguridad se absorba fácilmente.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo corporativo de 60 segundos para los gerentes de departamento, mostrando cómo la formación en seguridad existente puede personalizarse utilizando las plantillas y escenas de HeyGen. El estilo visual y de audio debe ser profesional e informativo, utilizando una estética limpia con elementos de marca personalizados y una narración segura y articulada.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo animado de 30 segundos para todos los empleados, centrado en visualizar los peligros comunes en el lugar de trabajo y su prevención, utilizando la capacidad de texto a vídeo desde el guion. Emplea un estilo de animación dinámico y ligeramente estilizado con visuales audaces y un diseño de sonido impactante, acompañado de una voz directa y autoritaria.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo informativo de 50 segundos diseñado para empleados que requieren recertificación en protocolos específicos, aprovechando la generación de voz en off de HeyGen para actualizarlos rápidamente sobre los cambios recientes. El vídeo debe tener un estilo visual limpio y educativo, integrando gráficos simples y material de archivo relevante, junto con una voz en off clara y profesional generada por IA.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Creador de Vídeos Explicativos de Cumplimiento de Seguridad

Produce rápidamente vídeos explicativos de cumplimiento de seguridad profesionales e impactantes, asegurando que tu equipo esté bien informado y protegido según los estándares de la industria.

1
Step 1
Crea tu Guion de Cumplimiento
Comienza escribiendo tu mensaje de cumplimiento de seguridad. Nuestra función de texto a vídeo transforma tu guion en un diálogo hablado y voces en off atractivas.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de IA
Mejora tu presentación eligiendo entre una variedad de avatares de IA para comunicar visualmente directrices de seguridad cruciales a tu audiencia.
3
Step 3
Personaliza con la Marca
Aplica los controles de marca de tu empresa, incluyendo logotipos y colores, para asegurar que tus vídeos de seguridad se alineen perfectamente con tu identidad corporativa.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Genera tu vídeo explicativo de cumplimiento de seguridad completado en varios formatos de aspecto, listo para una distribución sin esfuerzo a tus plataformas de eLearning o LMS.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la Eficacia de la Formación en Seguridad

.

Mejora el compromiso de los empleados y la retención de información para la formación en seguridad y cumplimiento de OSHA a través de vídeos dinámicos impulsados por IA.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos explicativos de cumplimiento de seguridad?

HeyGen permite a los usuarios producir rápidamente vídeos explicativos de cumplimiento de seguridad atractivos utilizando IA avanzada. Nuestra plataforma aprovecha los avatares de IA, la conversión de texto a vídeo y plantillas profesionales, haciendo que las complejas directrices de seguridad sean accesibles y fáciles de entender para cualquier audiencia.

¿Puede HeyGen ayudar a personalizar vídeos explicativos para alinearse con la marca corporativa específica?

Absolutamente. HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote incorporar el logotipo de tu empresa, colores y mensajes específicos en tus vídeos explicativos. Esto asegura que todos tus vídeos de formación en seguridad mantengan una identidad de marca consistente y profesional, mejorando el reconocimiento y la confianza.

¿Qué tipos de vídeos de formación en cumplimiento de seguridad puedo crear con HeyGen?

Con HeyGen, puedes crear una amplia gama de vídeos de cumplimiento de seguridad, desde explicaciones de directrices de OSHA y formación en respuesta a emergencias hasta concienciación general sobre seguridad en el lugar de trabajo. Nuestra plataforma soporta la creación de módulos de aprendizaje efectivos, completos con avatares de IA y subtítulos multilingües, ideales para equipos diversos.

¿Cómo puede HeyGen optimizar los flujos de trabajo de producción de vídeos de seguridad?

HeyGen agiliza la producción de vídeos a través de su interfaz intuitiva de arrastrar y soltar y características impulsadas por IA. Puedes transformar guiones en vídeos profesionales utilizando la conversión de texto a vídeo, generar voces en off y utilizar una rica biblioteca de medios, reduciendo drásticamente el tiempo y los recursos típicamente requeridos para contenido de Salud y Seguridad de alta calidad.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo