HeyGen agiliza la producción de vídeos a través de su interfaz intuitiva de arrastrar y soltar y características impulsadas por IA. Puedes transformar guiones en vídeos profesionales utilizando la conversión de texto a vídeo, generar voces en off y utilizar una rica biblioteca de medios, reduciendo drásticamente el tiempo y los recursos típicamente requeridos para contenido de Salud y Seguridad de alta calidad.