Crea un vídeo de introducción de 45 segundos para nuevos empleados de una planta de fabricación, presentando un avatar de IA amigable que demuestre procedimientos esenciales de la lista de verificación de seguridad. El estilo visual debe ser limpio y práctico, con una voz en off clara y tranquilizadora que explique cada paso para un entorno laboral seguro. Utiliza los avatares de IA de HeyGen para personalizar la entrega instructiva.

