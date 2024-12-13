Crea Anuncios de Servicio Público Impactantes con Nuestro Creador de Vídeos de Campañas de Seguridad

Crea vídeos de concienciación sobre seguridad que resuenen. Nuestros avatares de AI dan vida a tus anuncios de servicio público para lograr el máximo compromiso comunitario.

Produce un vídeo de concienciación sobre seguridad de 1 minuto para jóvenes adultos, utilizando un enfoque narrativo dinámico para resaltar los peligros de conducir distraído. El estilo visual debe ser rápido y visualmente impactante, complementado por una locución urgente y clara generada con la función de generación de voz de HeyGen, asegurando que el mensaje crítico resuene profundamente.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un anuncio de servicio público de 45 segundos dirigido al público en general, centrado en la importancia de la preparación comunitaria local durante desastres naturales. El vídeo debe adoptar un estilo visual y auditivo tranquilizador e informativo, haciendo uso efectivo de las plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un mensaje profesional y atractivo que eduque y empodere.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo integral de 90 segundos para empleados en el lugar de trabajo como parte de una iniciativa de campañas de seguridad más amplia, ilustrando técnicas adecuadas de levantamiento para prevenir lesiones. La presentación requiere un estilo instructivo profesional y claro, con un avatar de AI de HeyGen que sirva como un instructor virtual consistente y atractivo, mejorando así la retención del mensaje y la credibilidad.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo de anuncio de servicio público de 30 segundos para usuarios de redes sociales, enfatizando consejos básicos de seguridad contra incendios en el hogar. El vídeo necesita un enfoque visual conciso y orientado a la acción con gráficos y texto audaces, acompañado de una pista de audio optimista y alentadora. Es crucial emplear la función de subtítulos/captions de HeyGen a lo largo del vídeo para maximizar la accesibilidad y el compromiso incluso sin sonido.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear un Vídeo de Anuncio de Servicio Público para Campañas de Seguridad

Elabora anuncios de servicio público impactantes para campañas de seguridad con nuestro creador de vídeos intuitivo, diseñado para ayudarte a comprometer efectivamente a tu comunidad.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Anuncio de Servicio Público
Comienza escribiendo o pegando tu guion convincente, utilizando la capacidad de texto a vídeo desde guion de HeyGen para redactar rápidamente tu anuncio de servicio público.
2
Step 2
Selecciona Avatares de AI Atractivos
Elige entre una amplia gama de avatares de AI para representar visualmente tu mensaje y aportar un toque profesional a tus vídeos de concienciación sobre seguridad.
3
Step 3
Mejora con una Locución Profesional
Añade impacto a tu vídeo generando audio de sonido natural con la función de generación de locuciones de HeyGen, asegurando que tu mensaje se escuche claramente.
4
Step 4
Exporta y Comparte Ampliamente
Finaliza tu vídeo de anuncio de servicio público de campaña de seguridad aprovechando el cambio de tamaño de relación de aspecto y las exportaciones, luego compártelo en plataformas de redes sociales para lograr el máximo compromiso comunitario.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica información de seguridad compleja

.

Comunica claramente directrices de seguridad complejas y mensajes de salud pública a través de vídeos generados por AI fáciles de entender y visualmente atractivos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de un anuncio de servicio público para campañas de seguridad?

HeyGen permite a los usuarios crear anuncios de servicio público atractivos para campañas de seguridad transformando texto en vídeo con avatares de AI y locuciones realistas. Este proceso simplificado facilita el desarrollo rápido de vídeos de concienciación sobre seguridad.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para mejorar los vídeos de concienciación sobre seguridad?

HeyGen proporciona características técnicas robustas como avatares de AI avanzados, capacidades de texto a vídeo sin fisuras y generación de locuciones auténticas para mejorar los vídeos de concienciación sobre seguridad. Los usuarios también pueden aprovechar el amplio soporte de la biblioteca de medios y herramientas intuitivas de edición de vídeo para obtener resultados profesionales.

¿Puede HeyGen ayudar a personalizar vídeos de anuncios de servicio público para un compromiso comunitario o branding específico?

Absolutamente, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, incluyendo plantillas de vídeo profesionales y controles de branding, para adaptar los vídeos de anuncios de servicio público a iniciativas específicas de compromiso comunitario. Esto asegura que tus mensajes de seguridad resuenen efectivamente en varias plataformas de redes sociales.

¿Proporciona HeyGen herramientas eficientes para un creador de vídeos de anuncios de servicio público de campañas de seguridad?

Sí, HeyGen está diseñado para ser un creador eficiente de vídeos de anuncios de servicio público de campañas de seguridad, ofreciendo creación de contenido de vídeo impulsada por AI con características como generación de guiones y herramientas intuitivas de edición de vídeo. Esto permite a los usuarios producir vídeos de campañas de seguridad de alta calidad con notable rapidez.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo