Creador de Vídeos de Anuncios de Seguridad para PSAs Instantáneos

Transforma guiones en vídeos de seguridad impactantes al instante con potentes funciones de texto a vídeo para una comunicación clara y concisa.

386/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de anuncio de servicio público (PSA) de 30 segundos diseñado para padres y niños pequeños, centrado en la concienciación sobre la seguridad en línea. Emplea un estilo visual animado y amigable con colores brillantes y efectos de sonido juguetones, con una voz alegre para hacer el contenido accesible y memorable, aprovechando las "Plantillas y escenas" de HeyGen para un montaje rápido.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de seguridad impactante de 60 segundos dirigido a todos los conductores con licencia, destacando los peligros de la conducción distraída. La estética visual debe ser seria y realista, utilizando imágenes sutiles y provocativas, acompañadas de una voz en off convincente y empática generada a partir de un guion detallado usando la funcionalidad "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo práctico de formación en seguridad de 40 segundos para propietarios e inquilinos, ofreciendo instrucciones claras sobre medidas críticas de seguridad en el hogar, como el mantenimiento de detectores de monóxido de carbono y el uso de extintores. Presenta esto con un estilo visual limpio e instructivo que priorice la claridad, utilizando los "Subtítulos/captions" de HeyGen para mejorar la accesibilidad, junto con una voz en off clara y directa.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Anuncios de Seguridad

Crea vídeos de seguridad y PSAs impactantes sin esfuerzo. Transforma texto en visuales atractivos con IA, listos para compartir información importante y mejorar la concienciación sobre seguridad.

1
Step 1
Selecciona Tu Base
Comienza con una plantilla de vídeo diseñada profesionalmente o utiliza nuestra capacidad de Texto a vídeo desde guion para convertir tu mensaje de seguridad en contenido visual.
2
Step 2
Añade Visuales y Voz
Da vida a tu anuncio de seguridad incorporando diversos avatares de IA y voces en off personalizadas. Mejora tu escena con elementos de la biblioteca de medios.
3
Step 3
Aplica Marca y Accesibilidad
Personaliza tu mensaje con controles de Marca robustos (logotipo, colores) y asegura el máximo alcance con subtítulos/captions generados automáticamente.
4
Step 4
Exporta y Distribuye
Revisa tu vídeo de seguridad finalizado y expórtalo fácilmente usando nuestra función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para adaptarse a varias plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Anuncios de Seguridad Rápidos

.

Genera rápidamente vídeos de anuncios de seguridad cortos e impactantes para una rápida difusión a través de plataformas.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos atractivos de concienciación sobre seguridad?

HeyGen te permite producir rápidamente vídeos atractivos de concienciación sobre seguridad utilizando una amplia selección de plantillas de vídeo. Puedes personalizar estas plantillas con los elementos de tu marca y presentar mensajes claros de manera efectiva, mejorando la retención de la audiencia.

¿Qué papel juegan los avatares de IA en los vídeos de formación en seguridad de HeyGen?

Los avatares de IA realistas de HeyGen dan vida a tus vídeos de formación en seguridad, entregando información con profesionalismo constante. Simplemente introduce tu guion para la generación de texto a vídeo y voz en off, ahorrando un tiempo significativo de producción.

¿Puedo personalizar el creador de vídeos PSA de HeyGen para que coincida con la marca de nuestra empresa?

Absolutamente, el creador de vídeos PSA de HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, incluyendo controles de marca robustos. Incorpora fácilmente tu logotipo, colores corporativos y elementos visuales específicos para asegurar que tus anuncios de seguridad se alineen perfectamente con la identidad de tu organización.

¿Cómo asegura HeyGen la accesibilidad de los vídeos de seguridad a través de funciones como los subtítulos?

HeyGen prioriza la comunicación clara para todos los espectadores generando automáticamente subtítulos/captions para tus vídeos de seguridad. Esta función esencial mejora la accesibilidad y comprensión, asegurando que la información crítica llegue de manera efectiva a una audiencia más amplia.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo