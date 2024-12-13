Creador de Vídeos de Anuncios de Seguridad para PSAs Instantáneos
Transforma guiones en vídeos de seguridad impactantes al instante con potentes funciones de texto a vídeo para una comunicación clara y concisa.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo de anuncio de servicio público (PSA) de 30 segundos diseñado para padres y niños pequeños, centrado en la concienciación sobre la seguridad en línea. Emplea un estilo visual animado y amigable con colores brillantes y efectos de sonido juguetones, con una voz alegre para hacer el contenido accesible y memorable, aprovechando las "Plantillas y escenas" de HeyGen para un montaje rápido.
Produce un vídeo de seguridad impactante de 60 segundos dirigido a todos los conductores con licencia, destacando los peligros de la conducción distraída. La estética visual debe ser seria y realista, utilizando imágenes sutiles y provocativas, acompañadas de una voz en off convincente y empática generada a partir de un guion detallado usando la funcionalidad "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen.
Diseña un vídeo práctico de formación en seguridad de 40 segundos para propietarios e inquilinos, ofreciendo instrucciones claras sobre medidas críticas de seguridad en el hogar, como el mantenimiento de detectores de monóxido de carbono y el uso de extintores. Presenta esto con un estilo visual limpio e instructivo que priorice la claridad, utilizando los "Subtítulos/captions" de HeyGen para mejorar la accesibilidad, junto con una voz en off clara y directa.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora el Compromiso en la Formación en Seguridad.
Utiliza IA para crear vídeos de formación en seguridad dinámicos que cautiven a los espectadores y mejoren la retención del conocimiento.
Escala la Educación en Seguridad a Nivel Global.
Desarrolla una gama más amplia de cursos de seguridad y difunde información crucial a una audiencia global de manera eficiente.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos atractivos de concienciación sobre seguridad?
HeyGen te permite producir rápidamente vídeos atractivos de concienciación sobre seguridad utilizando una amplia selección de plantillas de vídeo. Puedes personalizar estas plantillas con los elementos de tu marca y presentar mensajes claros de manera efectiva, mejorando la retención de la audiencia.
¿Qué papel juegan los avatares de IA en los vídeos de formación en seguridad de HeyGen?
Los avatares de IA realistas de HeyGen dan vida a tus vídeos de formación en seguridad, entregando información con profesionalismo constante. Simplemente introduce tu guion para la generación de texto a vídeo y voz en off, ahorrando un tiempo significativo de producción.
¿Puedo personalizar el creador de vídeos PSA de HeyGen para que coincida con la marca de nuestra empresa?
Absolutamente, el creador de vídeos PSA de HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, incluyendo controles de marca robustos. Incorpora fácilmente tu logotipo, colores corporativos y elementos visuales específicos para asegurar que tus anuncios de seguridad se alineen perfectamente con la identidad de tu organización.
¿Cómo asegura HeyGen la accesibilidad de los vídeos de seguridad a través de funciones como los subtítulos?
HeyGen prioriza la comunicación clara para todos los espectadores generando automáticamente subtítulos/captions para tus vídeos de seguridad. Esta función esencial mejora la accesibilidad y comprensión, asegurando que la información crítica llegue de manera efectiva a una audiencia más amplia.