Impulsa la Incorporación con un Generador de Vídeos Tutoriales SaaS

Automatiza demostraciones de productos y vídeos de formación al instante usando plantillas personalizables.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña una pieza de documentación en vídeo generada por IA de 45 segundos destinada a equipos de desarrollo internos que necesiten actualizaciones rápidas sobre nuevas características. Este vídeo debe utilizar grabaciones de pantalla eficientes y directas con avatares profesionales de IA presentando los puntos clave, mostrando la función de avatares de IA de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de incorporación de 90 segundos para nuevos empleados, presentándoles las herramientas internas de la empresa. Emplea visuales atractivos de estilo infográfico usando plantillas personalizables, acompañados de texto a vídeo dinámico desde el guion para un mensaje impactante, destacando la funcionalidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo explicativo conciso de 30 segundos dirigido a clientes potenciales que evalúan una solución SaaS. Este vídeo debe demostrar los beneficios principales de la solución con un estilo rápido y visualmente atractivo y subtítulos claros para máxima accesibilidad, utilizando la capacidad de subtítulos de HeyGen.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos Tutoriales SaaS

Transforma fácilmente tus ideas en vídeos tutoriales SaaS profesionales, demostraciones de productos y contenido de incorporación con eficiencia impulsada por IA.

Step 1
Crea tu Guion
Pega o escribe tu guion de tutorial, y nuestra IA lo convertirá en un esquema de vídeo dinámico, aprovechando las capacidades de "Texto a vídeo desde guion".
Step 2
Selecciona tus Visuales
Elige entre una amplia gama de "avatares de IA" para presentar tu tutorial, o sube tus propios medios, asegurando que tus demostraciones de productos sean atractivas.
Step 3
Personaliza y Refina
Mejora tu vídeo con "subtítulos", música de fondo y elementos de marca para que coincidan con el estilo de tu empresa para vídeos de formación impactantes.
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo y utiliza "redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto" para optimizarlo para varias plataformas, haciendo que tus guías de usuario sean accesibles en todas partes.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desarrollo Rápido de Demostraciones de Productos y Características

Acelera la creación de "demostraciones de productos" concisas y de alto impacto y resalta características usando IA para una producción de vídeo rápida.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de demostraciones de productos y vídeos explicativos?

HeyGen agiliza la producción de demostraciones de productos y vídeos explicativos atractivos aprovechando los avatares de IA y las capacidades de texto a vídeo desde guion. Los usuarios pueden generar rápidamente contenido profesional, completo con voces en off generadas por IA y plantillas personalizables.

¿Puede HeyGen automatizar la generación de vídeos de formación e incorporación?

Sí, HeyGen es una plataforma de generación de vídeos automatizada diseñada para producir rápidamente vídeos de formación e incorporación de alta calidad. Sus características, incluyendo avatares de IA y plantillas personalizables, permiten la creación y despliegue eficiente de guías de usuario y tutoriales consistentes.

¿Qué opciones de personalización ofrece HeyGen para la producción de vídeos específicos de marca?

HeyGen ofrece amplias opciones de personalización, incluyendo controles de marca para incorporar tu logo y colores directamente en los vídeos. Los usuarios también pueden seleccionar entre varias plantillas personalizables y añadir medios de una biblioteca de stock para asegurar la consistencia de la marca en toda la producción de vídeos.

¿HeyGen admite múltiples idiomas y características de accesibilidad para audiencias globales?

HeyGen mejora la accesibilidad de los vídeos para audiencias globales a través de subtítulos automáticos y generación de voces en off en varios idiomas. Esto asegura que tu contenido de vídeo, como tutoriales SaaS o demostraciones de productos, sea fácilmente comprendido y atractivo en todo el mundo.

