Generador de Vídeos de Formación SaaS: Mejora la Incorporación y las Demos

Simplifica la creación de contenido. Convierte guiones en vídeos de formación SaaS profesionales y demostraciones de productos utilizando la avanzada función de texto a vídeo desde el guion.

Diseña un vídeo convincente de 60 segundos para nuevos usuarios de SaaS, sirviendo como una experiencia de incorporación atractiva. Este vídeo de formación debe contar con un avatar de IA amigable que guíe a los usuarios a través de los pasos iniciales de configuración con un tono profesional y claro. Utiliza los avatares de IA de HeyGen y la generación de locuciones para crear una introducción personalizada y acogedora a la plataforma.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de demostración de producto dinámico de 45 segundos dirigido a posibles clientes, destacando una nueva característica clave de tu SaaS. Emplea un estilo visual y auditivo elegante e informativo para mostrar rápidamente sus beneficios. Aprovecha la función de texto a vídeo de HeyGen desde el guion para escribir y generar eficientemente la narración, complementada con visuales relevantes de la biblioteca de medios/soporte de stock.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo explicativo conciso de 90 segundos diseñado para equipos internos, transformando procedimientos operativos complejos en SOPs fáciles de entender. El estilo visual y auditivo debe ser estructurado e instructivo, asegurando claridad y retención. Incorpora las plantillas y escenas personalizables de HeyGen para un aspecto consistente, junto con subtítulos automáticos para accesibilidad y refuerzo.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo de marketing enérgico de 30 segundos dirigido a clientes existentes y profesionales del marketing, anunciando una emocionante nueva actualización o característica de tu producto SaaS. Esta creación de vídeo de marketing SaaS debe emplear un estilo visual moderno y contundente con audio animado. Aprovecha el cambio de tamaño de relación de aspecto y las exportaciones de HeyGen para optimizar para varias plataformas de redes sociales, mejorando el alcance con diversos medios de stock.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Formación SaaS

Transforma características de productos complejas en vídeos de formación atractivos y fáciles de entender con IA. Simplifica la incorporación y el soporte para tus usuarios de manera rápida y eficiente.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu contenido de formación directamente en el editor. Aprovecha la capacidad de texto a vídeo desde el guion para delinear instantáneamente las escenas de tu vídeo.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Mejora tu narrativa eligiendo de una diversa biblioteca de avatares de IA para presentar tu contenido. Integra medios de stock atractivos para ilustrar conceptos clave.
3
Step 3
Genera Locuciones Profesionales
Da vida a tu guion con la generación de locuciones de alta calidad. Selecciona entre varias voces de sonido natural y personaliza la pronunciación para mayor claridad.
4
Step 4
Aplica Marca y Exporta
Asegúrate de que tu vídeo se alinee con la identidad de tu marca utilizando controles de marca para logos y colores. Luego, exporta tu vídeo de formación pulido listo para su distribución.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Genera Rápidamente Demos de Productos y Vídeos Explicativos

.

Crea rápidamente demostraciones de productos profesionales y vídeos explicativos para mostrar características y guiar a nuevos usuarios de manera efectiva, simplificando conceptos complejos.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi documentación creativa en vídeo y la biblioteca de vídeos tutoriales?

HeyGen es una herramienta avanzada de creación de vídeos con IA que revoluciona tu documentación creativa en vídeo. Puedes aprovechar nuestros avatares de IA realistas y potentes capacidades de texto a vídeo con plantillas personalizables para producir rápidamente contenido profesional y atractivo para tu biblioteca de vídeos tutoriales.

¿Qué características específicas ofrece HeyGen para crear vídeos de demostración de productos SaaS impactantes?

HeyGen proporciona herramientas integrales para crear vídeos de demostración de productos SaaS impactantes, incluyendo locuciones de IA de alta calidad y subtítulos automáticos. También puedes aplicar amplios controles de marca para asegurar que tus demostraciones de productos se alineen perfectamente con la identidad visual de tu empresa.

¿Cómo automatiza HeyGen el flujo de trabajo de producción de vídeos para vídeos explicativos y contenido de formación?

HeyGen simplifica el flujo de trabajo de producción de vídeos para vídeos explicativos y contenido de formación a través de una automatización inteligente impulsada por IA. Simplemente introduce tu guion para una conversión de texto a vídeo sin problemas y mejora tus narrativas con ricos medios de stock de nuestra biblioteca integrada.

¿Puedo personalizar los avatares de IA y los elementos de marca dentro de HeyGen para mis vídeos de marketing?

Absolutamente, HeyGen ofrece robustos controles de marca y plantillas personalizables, permitiéndote adaptar los avatares de IA e incorporar el logo y los colores de tu empresa. Esto asegura que la creación de vídeos de marketing SaaS y el contenido dirigido al cliente mantengan una apariencia consistente y profesional en todas las plataformas.

