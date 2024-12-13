Generador de Vídeos de Productos SaaS: Crea Demostraciones y Explicaciones

Transforma tus demostraciones de productos en narraciones visuales atractivas utilizando nuestra avanzada función de Texto a vídeo desde guion para una creación de contenido sin esfuerzo.

¿Te cuesta producir rápidamente vídeos de demostración de productos de alta calidad? Genera un vídeo de 1 minuto dirigido a equipos de marketing B2B SaaS, mostrando cómo nuestro generador de vídeos de productos SaaS simplifica la creación de contenido con un estilo visual limpio y moderno. Utiliza nuestra capacidad de Texto a vídeo desde guion para una entrada de contenido eficiente, junto con una narración profesional y clara de voz AI para una narración fluida.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo explicativo interactivo de 90 segundos diseñado para equipos de ventas y gerentes de éxito del cliente, demostrando características clave. Adopta un estilo visual dinámico con anotaciones en pantalla y una voz de avatar AI amigable e informativa para guiar a los espectadores. Aprovecha nuestros avatares AI y la diversidad de Plantillas y escenas para construir una narrativa convincente para tus demostraciones de productos interactivas.
Prompt de Ejemplo 2
Imagina que necesitas formar a nuevos usuarios en un flujo de trabajo de software complejo. Produce un tutorial técnico de 2 minutos para desarrolladores de software y formadores técnicos, con un estilo visual de grabación de pantalla detallado y paso a paso. Narra con una voz calmada, precisa y educativa, y asegura la claridad con Subtítulos/captions. Destaca el poder de nuestra herramienta de demostración de productos utilizando el Grabador de pantalla y cámara para capturar acciones precisas y generar enlaces rastreables para el monitoreo del rendimiento.
Prompt de Ejemplo 3
Adapta sin esfuerzo tu contenido de marketing para cada plataforma con un vídeo de 45 segundos para especialistas en marketing digital y creadores de contenido. Emplea un estilo visualmente rico, mostrando dinámicamente varias proporciones de aspecto. Usa una voz AI animada y enérgica y utiliza el redimensionamiento y exportación de proporciones de aspecto para un ajuste perfecto en todos los dispositivos. Mejora el atractivo visual integrando recursos de la Biblioteca de medios/soporte de stock, asegurando la optimización para móviles y escritorio de todo tu contenido.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Productos SaaS

Crea demostraciones de productos y vídeos explicativos cautivadores sin esfuerzo. Convierte las características de tu SaaS en historias visuales atractivas que resuenen con tu audiencia.

1
Step 1
Selecciona tu Punto de Partida
Elige entre una diversa biblioteca de plantillas y escenas profesionales diseñadas para iniciar la creación de tu vídeo de producto SaaS, asegurando un aspecto pulido desde el principio.
2
Step 2
Genera una Narración Atractiva
Utiliza la generación de narraciones de voz AI para añadir audio claro y natural a tu vídeo, transformando tu guion en una narración convincente que guíe a los espectadores a través de tu producto.
3
Step 3
Personaliza con tu Marca
Integra el logotipo y los colores únicos de tu marca utilizando controles de marca para asegurar que tu vídeo refleje tu identidad, creando contenido de marketing cohesivo y profesional.
4
Step 4
Exporta y Comparte sin Problemas
Optimiza tu vídeo para varias plataformas con opciones de redimensionamiento de proporciones de aspecto y exportación, luego compártelo usando enlaces rastreables para monitorear el compromiso y alcanzar una audiencia más amplia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Presenta Historias de Éxito de Clientes

.

Convierte experiencias positivas de usuarios en testimonios en vídeo y estudios de caso convincentes, construyendo confianza y demostrando el impacto del producto.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de demostración de productos SaaS?

HeyGen te permite producir fácilmente vídeos de demostración de productos SaaS profesionales combinando grabaciones de pantalla y cámara con narraciones de voz AI. Su funcionalidad de texto a vídeo desde guion acelera la producción de contenido, convirtiendo a HeyGen en una poderosa herramienta de demostración de productos.

¿Qué controles técnicos ofrece HeyGen para personalizar vídeos de demostración de productos?

HeyGen proporciona amplios controles técnicos para personalizar tus vídeos de demostración de productos, incluyendo el redimensionamiento de proporciones de aspecto y controles de marca robustos para logotipos y colores. Esto asegura que tu narración visual sea consistente en todo el contenido de marketing, optimizado para varias plataformas.

¿Cómo puede HeyGen asegurar que mis vídeos explicativos estén optimizados para la distribución?

HeyGen te permite optimizar tus vídeos explicativos para varios canales de distribución a través de características como el redimensionamiento de proporciones de aspecto y opciones de exportación versátiles. Puedes compartir y rastrear fácilmente estos vídeos de demostración de productos con enlaces rastreables, asegurando un amplio alcance y conocimientos sobre el rendimiento.

¿Qué capacidades de AI impulsan el generador de vídeos de productos SaaS de HeyGen?

HeyGen aprovecha la avanzada AI para su generador de vídeos de productos SaaS, presentando avatares AI y generación sofisticada de narraciones de voz desde guiones de texto a vídeo. Estas características técnicas centrales permiten la producción rápida de vídeos explicativos de alta calidad sin necesidad de habilidades extensas de edición de vídeo.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo