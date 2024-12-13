Creador de vídeos de incorporación SaaS: Aumenta la Retención de Clientes

Automatiza la creación de tus vídeos de incorporación de clientes. Convierte fácilmente guiones en vídeos atractivos con tecnología avanzada de texto a vídeo para una producción más rápida.

Produce un vídeo de 60 segundos diseñado para nuevos usuarios de SaaS, con un estilo visual brillante y enérgico, con superposiciones animadas claras y una voz en off animada, demostrando cómo usar una característica principal del producto, aprovechando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para transformar instrucciones detalladas en un vídeo de incorporación de clientes atractivo.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 45 segundos dirigido a clientes existentes para resaltar una característica recientemente lanzada, utilizando una estética visual moderna y elegante con un avatar de IA profesional que ofrece información concisa, y enfatizando los avatares de IA de HeyGen para presentar vídeos tutoriales complejos de manera humana.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo corto de 30 segundos dirigido a posibles clientes que visitan una página de destino, incorporando un estilo dinámico y visualmente estimulante con cortes rápidos y una voz en off motivacional que capte la atención, mostrando los beneficios inmediatos de la solución SaaS utilizando plantillas y escenas personalizables para un máximo compromiso del cliente.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo de formación de 60 segundos para clientes empresariales interesados en funcionalidades avanzadas, adoptando un enfoque visual sofisticado e informativo con grabaciones detalladas de pantalla y una voz en off profesional y calmada, haciendo uso de la generación de voz en off de HeyGen y subtítulos/captions para asegurar claridad y accesibilidad en vídeos de incorporación personalizados.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Incorporación SaaS

Crea sin esfuerzo vídeos de incorporación de clientes profesionales y atractivos que aumenten el compromiso y optimicen la adopción de usuarios con nuestra plataforma impulsada por IA.

1
Step 1
Crea Tu Guión y Contenido de Vídeo
Comienza delineando tu mensaje de incorporación e introduciendo tu guión para aprovechar nuestra función de texto a vídeo, generando instantáneamente escenas de vídeo iniciales para tus vídeos de incorporación SaaS.
2
Step 2
Elige y Personaliza Avatares de IA
Personaliza tu experiencia de incorporación seleccionando de una diversa biblioteca de avatares de IA para presentar tu contenido, haciendo tus demos de productos más atractivas para los usuarios.
3
Step 3
Añade Voces en Off Profesionales
Mejora la claridad y accesibilidad de tu mensaje generando voces en off de sonido natural directamente desde tu guión utilizando tecnología avanzada de texto a voz.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Incorporación
Finaliza tus vídeos de incorporación de clientes seleccionando la relación de aspecto óptima y exportándolos en alta definición, listos para su implementación inmediata y retención de clientes.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Ilustra el Valor con Historias de Éxito

.

Crea historias de éxito de clientes convincentes para demostrar el valor real y construir confianza, fomentando un compromiso más profundo del cliente desde el principio.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis vídeos de incorporación de clientes SaaS?

HeyGen te permite crear "vídeos de incorporación de clientes" atractivos de manera eficiente utilizando "vídeos impulsados por IA" y una amplia gama de "plantillas personalizables". Esto ayuda a mejorar el "compromiso del cliente" y la "retención" al proporcionar "vídeos tutoriales" claros y atractivos a tus usuarios.

¿Puede HeyGen ayudar a crear "vídeos de incorporación personalizados" para diversos usuarios?

Sí, HeyGen te permite generar "vídeos de incorporación personalizados" a escala utilizando "Avatares de IA" y capacidades de "texto a voz". Esto permite una "creación de vídeos" rápida que se siente adaptada a la experiencia única de cada usuario, fomentando una mejor comprensión y adopción.

¿Qué características hacen de HeyGen un eficiente "creador de vídeos de incorporación SaaS"?

HeyGen optimiza la "creación de vídeos" con características de "Generación Automática de Vídeos" como "texto a vídeo desde guión" y "generación de voz en off", reduciendo significativamente el tiempo de producción. Puedes producir rápidamente "demos de productos" y "vídeos explicativos" profesionales sin edición compleja.

¿Existen opciones de branding para los "vídeos de incorporación" de HeyGen?

Absolutamente. HeyGen ofrece robustos "controles de branding", permitiéndote incorporar tu logo, fuentes personalizadas y colores de marca en tus "plantillas personalizables". También puedes integrar segmentos de "grabación de pantalla" para "demos de productos" auténticas, manteniendo una imagen de marca consistente y profesional.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo