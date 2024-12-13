Generador de vídeos de incorporación SaaS: Crea guías atractivas rápidamente

Crea sin esfuerzo vídeos de formación e instructivos impactantes, aprovechando el texto a vídeo avanzado desde un guion.

Crea un vídeo instructivo de 1 minuto que introduzca a los nuevos usuarios en las funcionalidades principales de una plataforma SaaS de vanguardia, utilizando un avatar de IA amigable para guiarlos en los pasos iniciales. Este vídeo debe presentar un estilo visual limpio y moderno con una generación de voz en off profesional y calmante, diseñado para profesionales ocupados que buscan una incorporación rápida y efectiva. Enfócate en resaltar las características clave para mejorar el compromiso del usuario desde el principio.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un escenario donde un gerente de producto necesita anunciar rápidamente una actualización de características para su software. Desarrolla un vídeo de demostración de producto dinámico de 90 segundos utilizando texto a vídeo desde un guion, mostrando la nueva funcionalidad con visuales atractivos. El público objetivo son usuarios avanzados existentes que necesitan actualizaciones concisas y accionables, presentadas con un estilo visual y de audio rápido y enérgico, complementado con subtítulos claros para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 2
¿Cómo puede una empresa global capacitar eficazmente a su diversa fuerza laboral sobre políticas de cumplimiento? Diseña un vídeo de formación integral de 2 minutos con un estilo visual pulido e informativo y generación de voz en off profesional, localizado para múltiples regiones. Este vídeo, dirigido a empleados de varios departamentos e idiomas, debe aprovechar las capacidades de vídeos multilingües incorporando subtítulos claros y potencialmente diferentes voces en off en varios idiomas, haciendo que la información compleja sea digerible y universalmente accesible.
Prompt de Ejemplo 3
Impulsa el impacto de tu campaña de marketing creando un vibrante vídeo promocional de 45 segundos diseñado para atraer a clientes potenciales a una nueva prueba de software. Utiliza plantillas personalizables de la biblioteca de medios para ensamblar rápidamente un anuncio corto y visualmente atractivo que comunique la propuesta de valor principal. El estilo visual y de audio debe ser vibrante, enérgico y contar con música pegajosa, apelando directamente a los equipos de marketing que buscan herramientas de compromiso de usuario rápidas y de alto impacto.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo funciona tu Generador de Vídeos de Incorporación SaaS

Crea rápidamente vídeos de incorporación atractivos generados por IA para mejorar el compromiso del usuario y guiar eficazmente a los nuevos usuarios a través de tu producto.

1
Step 1
Pega tu Guion
Comienza pegando tu guion de incorporación en la plataforma. Nuestra capacidad de "Texto a vídeo desde un guion" transformará tu texto en una narrativa de vídeo dinámica, sentando las bases para una experiencia de incorporación clara y concisa.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de IA y Plantilla
Elige entre una amplia gama de "avatares de IA" para representar tu marca y selecciona una plantilla personalizable que se alinee con la estética de tu producto. Estos elementos visuales captarán la atención y harán que tus vídeos de incorporación sean atractivos.
3
Step 3
Personaliza y Perfecciona
Mejora tu vídeo con controles de marca como tu logotipo y colores de marca. Utiliza la "Generación de voz en off" para asegurar que tu mensaje sea perfectamente claro, haciendo que tu vídeo sea profesional y acorde a la marca.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo de Incorporación
Una vez finalizado, exporta tu vídeo de incorporación SaaS de alta calidad en varios formatos de aspecto adecuados para diferentes plataformas. Disfruta del resultado de la "generación automatizada de vídeos" y empodera a tus usuarios desde el primer día.

Casos de Uso

Inspira la Adopción con Historias de Éxito

Involucra a los nuevos usuarios mostrando el valor del producto a través de historias de éxito de clientes generadas por IA, integradas en el proceso de incorporación.

Preguntas Frecuentes

¿Qué es HeyGen y cómo simplifica la creación de vídeos?

HeyGen es una plataforma avanzada de vídeos generados por IA que simplifica significativamente la creación de vídeos al permitir a los usuarios producir vídeos profesionales a partir de texto. Empodera a las empresas para crear contenido atractivo de manera eficiente sin necesidad de habilidades extensas de edición o recursos tradicionales de producción de vídeo, agilizando todo el proceso de herramientas de creación de vídeos.

¿Cómo funcionan los Avatares de IA y las características de texto a vídeo de HeyGen?

HeyGen utiliza sofisticados Avatares de IA que pueden cobrar vida a partir de un guion, generando automáticamente voces en off realistas y sincronización labial. Esta tecnología de texto a vídeo desde un guion agiliza la producción de contenido, permitiéndote transformar contenido escrito en presentaciones dinámicas con facilidad y precisión.

¿Puede HeyGen usarse para necesidades específicas de vídeos empresariales como formación o demostraciones de productos?

Absolutamente, HeyGen ofrece plantillas personalizables ideales para generar una variedad de contenido empresarial, incluidos vídeos de formación, vídeos de demostración de productos y vídeos de incorporación SaaS. Nuestra plataforma facilita la generación automatizada de vídeos, haciendo sencillo adaptar y personalizar contenido para diversos públicos y objetivos de compromiso del usuario.

¿HeyGen admite la producción de vídeos multilingües y la generación de subtítulos?

Sí, HeyGen admite la creación de vídeos multilingües y ofrece robustas capacidades de generación de subtítulos para mejorar la accesibilidad y el alcance global. Su avanzada tecnología de texto a voz permite la generación de voces en off de alta calidad en múltiples idiomas, haciendo que tu contenido sea universalmente impactante.

