Crea sin esfuerzo vídeos de lanzamiento cautivadores para actualizaciones de producto transformando tus guiones en visuales atractivos con el Texto a vídeo desde guion de HeyGen.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo demo de producto SaaS de 45 segundos, dirigido a equipos de SaaS, que demuestre una característica compleja con un estilo visual claro e instructivo. Incorpora los "Subtítulos/captions" de HeyGen para accesibilidad y aprovecha su funcionalidad de "Texto a vídeo desde guion" para agilizar la producción de tu vídeo explicativo.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de campaña de marketing de 60 segundos diseñado para una audiencia amplia en plataformas como LinkedIn, centrado en conceptos innovadores de vídeos cortos. Adopta un estilo visual consciente de las tendencias y un tono de audio animado utilizando los "Avatares de AI" de HeyGen y su rica "Biblioteca de medios/soporte de stock" para captar la atención.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un vídeo explicativo de SaaS de 90 segundos para YouTube, detallando actualizaciones significativas de producto para usuarios existentes, presentado con un estilo visual informativo y fácil de digerir. Aprovecha la potente función de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para construir tu narrativa y asegura una presentación óptima en todas las plataformas usando "Redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones".
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Lanzamiento de Características de SaaS

Produce rápidamente vídeos de lanzamiento atractivos para tus nuevas características de SaaS con nuestro generador intuitivo potenciado por AI, diseñado para involucrar a tu audiencia e impulsar la adopción.

Step 1
Elige Tu Plantilla de Vídeo de Lanzamiento
Selecciona entre una variedad de plantillas optimizadas para SaaS para estructurar rápidamente tus conceptos de vídeos cortos para un nuevo lanzamiento de características.
Step 2
Integra Tu Demo de Producto
Sube fácilmente o utiliza nuestra integración de grabación de pantalla para mostrar tus vídeos demo de productos SaaS en acción, destacando funcionalidades clave.
Step 3
Genera Locuciones Atractivas
Mejora tu mensaje con locuciones de AI de sonido natural y personaliza tu vídeo con avatares de AI opcionales para conectar con tu audiencia.
Step 4
Exporta para Tus Campañas
Revisa tus vídeos de lanzamiento finales, añade subtítulos/captions esenciales y exporta en varios ratios de aspecto para tus campañas de marketing en cualquier plataforma.

Mejora la Formación y Onboarding de Productos

Produce vídeos de formación internos y externos atractivos para integrar eficazmente a los usuarios e informar a los equipos sobre nuevas características de SaaS y mejoras de producto.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo ayuda HeyGen en la creación de vídeos de lanzamiento de SaaS efectivos?

HeyGen funciona como un potente creador de vídeos de lanzamiento de SaaS, permitiendo a los equipos de SaaS y PMMs generar vídeos de lanzamiento atractivos y actualizaciones de producto con facilidad. Su plataforma intuitiva utiliza avatares de AI y texto a vídeo desde guion para agilizar la producción de campañas de marketing de alta calidad.

¿Puede HeyGen ser utilizado para producir vídeos demo de productos SaaS y explicativos?

Absolutamente, HeyGen es una herramienta ideal para crear vídeos demo de productos SaaS y vídeos explicativos de SaaS. Los usuarios pueden integrar grabaciones de pantalla y personalizar su contenido con controles de marca robustos y locuciones avanzadas de AI para un resultado pulido y profesional.

¿Qué herramientas ofrece HeyGen para generar conceptos de vídeos cortos?

HeyGen ofrece una suite completa de plantillas optimizadas para SaaS y características como Ideas de Gancho para inspirar y acelerar la creación de conceptos de vídeos cortos. Esto potencia las campañas de marketing para plataformas como LinkedIn y YouTube para captar rápidamente la atención del público.

¿HeyGen soporta locuciones de AI personalizables para contenido de vídeo?

Sí, HeyGen proporciona amplias capacidades de generación de locuciones, permitiendo a los usuarios seleccionar entre una diversa gama de voces de AI y adaptar su tono y estilo. Esto asegura que tus vídeos de lanzamiento y actualizaciones de producto resuenen perfectamente con tu audiencia objetivo.

