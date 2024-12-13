Creador de vídeos de demostración de características de SaaS: Construye vídeos de producto cautivadores

Crea rápidamente demos de producto interactivas y aumenta el compromiso con nuestra potente función de texto a vídeo desde guion.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo explicativo profesional de 60 segundos dirigido a gerentes de marketing que buscan estrategias eficientes de creación de contenido. El vídeo debe adoptar una estética limpia y visualmente guiada, presentando un avatar de IA que exponga los beneficios clave, todo entregado con un audio claro y conciso. Esta pieza de "demos de producto interactivas" ilustrará cómo una característica específica de SaaS simplifica la creación de campañas, enfatizando el poder de los "avatares de IA" para transmitir mensajes persuasivos.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo tutorial rápido de 30 segundos dirigido a usuarios existentes que necesiten refrescar características rápidamente o consejos. La estética debe ser minimalista e instructiva, empleando visuales paso a paso con "Subtítulos/captions" sincronizados para accesibilidad, acompañado de una "Generación de voz en off" clara e informativa. Este "vídeo instructivo" demostrará eficazmente una característica única, frecuentemente solicitada, haciendo que acciones complejas sean fáciles de seguir.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo de demostración de producto SaaS de 50 segundos convincente para equipos de ventas que preparan presentaciones para clientes. El estilo visual y de audio debe ser dinámico y pulido, transmitiendo una imagen corporativa segura a través del uso estratégico de "Plantillas y escenas". Este "vídeo de demostración de producto SaaS" destacará la versatilidad de la plataforma, permitiendo a los profesionales de ventas adaptar rápidamente el contenido para diversas presentaciones y mostrar funcionalidades clave con un impresionante estilo visual.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Crear un Vídeo de Demostración de Características de SaaS

Construye rápidamente vídeos de demostración de producto cautivadores que destaquen características clave y enganchen a tu audiencia sin edición compleja.

1
Step 1
Crea Tu Proyecto
Comienza con una "plantilla de vídeo" lista para usar para estructurar rápidamente tu demostración de características de SaaS, aprovechando las "Plantillas y escenas" de HeyGen para un inicio eficiente.
2
Step 2
Graba Tu Característica
Captura "grabaciones de pantalla" fluidas de tu producto en acción, mostrando características específicas con precisión. Esto asegura que tu demo refleje con precisión la experiencia del usuario.
3
Step 3
Añade Voz en Off Profesional
Mejora tu demo con una narración clara generando una "voz en off de IA" directamente desde tu guion. Esto añade un toque pulido y profesional utilizando la "Generación de voz en off" de HeyGen.
4
Step 4
Refina y Exporta
Asegura accesibilidad y claridad añadiendo "subtítulos" a tu vídeo usando la función de "Subtítulos/captions" de HeyGen. Luego, exporta tu vídeo de demostración de producto SaaS completado para compartir con tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la Incorporación y Capacitación de Producto

.

Mejora la incorporación de usuarios y la adopción de características con vídeos tutoriales atractivos impulsados por IA y recorridos de producto, aumentando la comprensión y retención del cliente.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis vídeos de demostración de características de SaaS?

HeyGen te permite crear vídeos de demostración de características de SaaS y vídeos explicativos de manera eficiente. Utiliza avatares de IA y capacidades de texto a vídeo desde guion, junto con la generación profesional de voz en off de IA, para producir contenido de alta calidad sin herramientas de edición de vídeo complejas.

¿Qué opciones de branding están disponibles para los vídeos de demostración de producto en HeyGen?

HeyGen ofrece controles de branding robustos, permitiéndote integrar sin problemas tu logotipo y colores de marca en todos tus vídeos de demostración de producto. También puedes aprovechar plantillas de vídeo diseñadas profesionalmente y personalizar escenas para mantener una imagen de marca consistente y profesional.

¿Es HeyGen adecuado para crear recorridos de producto sin habilidades técnicas de edición de vídeo?

Absolutamente, HeyGen está diseñado para la creación sin código, lo que lo hace ideal para que cualquiera produzca recorridos de producto atractivos y vídeos instructivos. Nuestra interfaz intuitiva, combinada con la funcionalidad de texto a vídeo desde guion y avatares de IA, simplifica todo el proceso de producción de vídeo.

¿Puede HeyGen ayudar a añadir accesibilidad y compromiso a mis vídeos de demostración?

Sí, HeyGen genera automáticamente subtítulos y ofrece generación avanzada de voz en off de IA para mejorar la accesibilidad y el compromiso en tus vídeos de demostración. También puedes utilizar nuestra extensa biblioteca de medios para enriquecer tu contenido y crear vídeos explicativos más dinámicos para tu audiencia.

Content Authentication LogoC2PA Certification Logo