Explainer Video Maker: Create Engaging SaaS Videos Easily
Aprovecha avatares de inteligencia artificial para vídeos explicativos animados dinámicos con plantillas personalizables e integración perfecta con plataformas.
Explorar Ejemplos
Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una sola indicación en un video completo.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos comandos.
Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única instrucción en un video completo.
Dirigido a emprendedores con conocimientos tecnológicos, este vídeo de 60 segundos profundiza en la destreza técnica de las herramientas de creación de vídeos de HeyGen. Experimenta la integración perfecta de avatares IA y la conversión de texto a vídeo desde el guion, lo que permite un toque personalizado en tus vídeos explicativos de SaaS. El estilo visual es elegante y moderno, con un enfoque en líneas limpias y un diseño minimalista, complementado por una pista de audio sofisticada. Este vídeo destaca la función de generación de voz en off de HeyGen, perfecta para aquellos que buscan añadir una voz profesional a su contenido.
Para profesionales creativos y creadores de contenido, este vídeo de 30 segundos resalta el potencial artístico de los vídeos explicativos animados de HeyGen. Con un enfoque en opciones de marca y soporte de biblioteca de medios/stock, los usuarios pueden crear narrativas únicas que se alinean con su identidad de marca. El estilo visual es colorido e imaginativo, con animaciones caprichosas y una banda sonora divertida. Este vídeo muestra el redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones de HeyGen, asegurando que tu contenido se vea genial en cualquier plataforma.
En este vídeo de 90 segundos, dirigido a educadores y formadores, descubre los beneficios educativos del software de edición de vídeo de HeyGen. Aprende a utilizar el texto a voz y los subtítulos/leyendas para crear contenido accesible e informativo. El estilo visual es claro e informativo, con un enfoque en gráficos fáciles de seguir y una voz en off calmada e instructiva. Este vídeo destaca el seguimiento del rendimiento de vídeo de HeyGen, proporcionando perspectivas sobre cómo tus vídeos educativos son recibidos por tu audiencia.
Motor Creativo
Sin equipo. Sin cortes. Solo tu Agente de Video IA trabajando
Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única instrucción en un video completo.
Creación de Video Nativo
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Generación de vídeo de extremo a extremo
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Construido con Estructura y Propósito
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Casos de uso
HeyGen revoluciona la creación de vídeos explicativos para SaaS con sus avanzadas herramientas de creación de vídeo, ofreciendo vídeos explicativos animados y creadores de vídeo con IA que simplifican el proceso. Con características como un editor de arrastrar y soltar y plantillas personalizables, HeyGen asegura que tus necesidades de creador de vídeos explicativos se cumplan de manera eficiente.
Creación de anuncios de alto rendimiento en minutos con vídeo IA.
Quickly produce compelling SaaS explainer videos that captivate your audience and drive engagement.
Genera videos y clips para redes sociales atractivos en minutos.
Effortlessly create animated explainer videos that boost your brand's presence across social media platforms.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos explicativos animados?
HeyGen ofrece un editor intuitivo de arrastrar y soltar y plantillas personalizables, lo que facilita la creación de videos explicativos animados atractivos. Con avatares de IA y capacidades de texto a video, puedes dar vida a tus ideas sin esfuerzo.
¿Qué características ofrece HeyGen para los vídeos explicativos de SaaS?
HeyGen ofrece un conjunto completo de herramientas para la creación de vídeos, incluyendo la conversión de texto a voz y la generación de voiceovers, perfecto para la elaboración de vídeos explicativos de SaaS convincentes. La plataforma también admite opciones de marca para asegurar que tus vídeos estén alineados con la identidad de tu marca.
¿Puede HeyGen ayudar con el seguimiento del rendimiento de vídeo?
Aunque HeyGen destaca en la creación de videos, se centra en proporcionar herramientas potentes como soporte de biblioteca de medios y redimensionamiento de relación de aspecto. Para el seguimiento del rendimiento de los videos, puede ser necesaria la integración con plataformas externas.
¿Qué opciones de exportación están disponibles con el software de edición de video de HeyGen?
El software de edición de video de HeyGen ofrece opciones de exportación flexibles, permitiéndote redimensionar y exportar videos en varios formatos de aspecto. Esto asegura que tu contenido esté optimizado para diferentes plataformas y dispositivos.