Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo pulido de 60 segundos específicamente para propietarios de pequeñas empresas y emprendedores que necesitan contenido atractivo sin las complejidades de la producción de vídeo tradicional. Adopta una estética moderna y limpia donde un avatar de IA amigable presenta la información, acompañado de un audio nítido y claro. Demuestra el poder de la generación de vídeo impulsada por IA utilizando los avatares de IA de HeyGen y las capacidades de Texto a vídeo desde guion.
Prompt de Ejemplo 2
Diseña un vídeo conciso de 30 segundos sobre cómo usar un producto dirigido a gerentes de producto que necesitan demostrar claramente nuevas funciones o actualizaciones de software. El estilo debe ser un tutorial claro y directo con texto en pantalla destacando los pasos clave, apoyado por una locución calmada e instructiva. Ilustra el proceso fluido de convertir instrucciones escritas en un vídeo utilizando las funciones de Texto a vídeo desde guion y Subtítulos/captions de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo dinámico de 50 segundos diseñado para marketers digitales que crean anuncios impactantes para diversas plataformas de redes sociales, centrándose en su estrategia de marketing. El estilo visual y de audio debe ser rápido y dinámico, con música de fondo pegajosa y una locución segura. Destaca la versatilidad del soporte de la biblioteca de medios/stock de HeyGen y el redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para optimizar el contenido a través de los canales.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos Explicativos SaaS

Crea fácilmente vídeos explicativos profesionales impulsados por IA en minutos con herramientas intuitivas y opciones personalizables, transformando tu mensaje en contenido atractivo.

1
Step 1
Selecciona tu Base
Comienza seleccionando de una biblioteca de "plantillas personalizables" y escenas diseñadas para diversas necesidades de vídeos explicativos, proporcionando un punto de partida perfecto.
2
Step 2
Añade tu Mensaje
Introduce tu guion o texto directamente en el editor. La función de "texto a vídeo" preparará tu narrativa para una generación de locución de IA sin problemas.
3
Step 3
Genera Elementos de IA
Mejora tu vídeo eligiendo un "avatar de IA" expresivo para presentar tu contenido y genera automáticamente una locución profesional para tu guion.
4
Step 4
Refina y Exporta
Revisa tu vídeo, añade "subtítulos/captions" para mejorar la accesibilidad, y luego exporta tu vídeo explicativo de alta calidad en el formato y relación de aspecto deseados.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Mejora la Formación y Onboarding de Productos

Mejora el compromiso y la retención de usuarios con vídeos de formación impulsados por IA, haciendo que las características complejas de SaaS sean fáciles de entender.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mi proceso creativo para generar vídeos explicativos animados?

HeyGen empodera a los equipos creativos para producir rápidamente vídeos explicativos animados de alta calidad a través de su plataforma intuitiva de generación de vídeos impulsada por IA. Los usuarios pueden aprovechar plantillas personalizables, avatares de IA realistas y una conversión fluida de texto a vídeo para dar vida a su visión con una notable facilidad de uso.

¿Qué características innovadoras de IA ofrece HeyGen para el software de vídeos explicativos?

HeyGen integra capacidades avanzadas de IA, incluyendo avatares de IA realistas y un robusto motor de texto a vídeo que transforma guiones en visuales atractivos. También ofrece opciones de locución profesional y puede incluso ayudar con guiones autogenerados, agilizando todo el flujo de trabajo de producción.

¿Puede HeyGen usarse para crear vídeos de cómo usar productos y contenido de marketing efectivos?

Absolutamente, HeyGen es un potente generador de vídeos explicativos SaaS perfecto para crear vídeos de cómo usar productos y contenido de marketing dinámico. Permite a las empresas producir rápidamente demostraciones de productos profesionales con personalización de marca y subtítulos autogenerados para alcanzar a una audiencia más amplia.

¿Cómo asegura HeyGen la consistencia de marca y calidad profesional en sus creaciones de vídeo con IA?

HeyGen apoya la calidad profesional en las creaciones de vídeo con IA a través de extensos controles de marca, permitiendo a los usuarios integrar logotipos y colores específicos dentro de plantillas personalizables. Su editor intuitivo de arrastrar y soltar y las opciones de locución profesional y subtítulos precisos aseguran que cada vídeo mantenga una presencia de marca consistente y de alta calidad.

