Aumenta el compromiso en la formación y simplifica conceptos complejos para la formación corporativa utilizando los avatares de IA de HeyGen.

Desarrolla un dinámico vídeo de formación de 45 segundos para técnicos de fabricación, demostrando un nuevo proceso de ensamblaje para un componente robótico delicado. La estética visual debe ser bien iluminada y altamente detallada, presentando un avatar de IA realizando los pasos con un tono amigable y alentador. Aprovecha la función de avatares de IA de HeyGen para proporcionar instrucciones claras y humanas dentro de este contenido crítico de eLearning.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un elegante vídeo de demostración de producto de 30 segundos dirigido a compradores potenciales y equipos de ventas, destacando las características innovadoras de nuestro último modelo de robot industrial. El estilo visual y de audio debe ser moderno y dinámico, con ángulos de cámara cinematográficos que muestren el robot en acción, acompañado de una banda sonora animada y una locución confiada. Este breve vídeo debe utilizar eficazmente las plantillas personalizables de HeyGen para crear rápidamente una presentación pulida y con marca.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un perspicaz vídeo de formación corporativa de 75 segundos dirigido a profesionales de RRHH y gerentes de formación, abogando por la adopción de la IA en sus estrategias de formación departamental para aumentar el compromiso general. La presentación visual debe incorporar infografías profesionales e imágenes corporativas, mientras una sofisticada locución de IA narra los beneficios clave. Emplea la generación de locuciones de HeyGen para transmitir un mensaje claro y autoritario sobre las ventajas de un generador de vídeos de formación con IA.
Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Formación en Robótica

Transforma sin esfuerzo tu contenido de formación en robótica en vídeos atractivos y profesionales con avatares de IA y funciones de edición inteligente, aumentando la retención del aprendizaje.

1
Step 1
Crea tu Guion
Desarrolla tu contenido detallado de formación en robótica. Luego, utiliza la función de texto a vídeo para dar vida instantáneamente a tus palabras con un avatar de IA.
2
Step 2
Selecciona tus Visuales
Elige entre una amplia gama de avatares de IA y plantillas personalizables para representar visualmente a tus formadores y transmitir claramente conceptos complejos de robótica.
3
Step 3
Mejora tu Vídeo
Refina tu vídeo añadiendo música de fondo, incorporando controles de marca como logotipos y colores, y generando automáticamente subtítulos para accesibilidad.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo de formación en robótica eligiendo la relación de aspecto y calidad deseadas. Exporta fácilmente tu vídeo en alta definición para su distribución en diversas plataformas.

Simplifica Conceptos Complejos

Simplifica conceptos complejos de robótica, mejorando la comprensión y los resultados educativos para los estudiantes.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen revolucionar mi proceso de creación de vídeos de formación?

HeyGen agiliza la creación de vídeos de formación dinámicos transformando guiones en contenido atractivo. Utiliza nuestro potente generador de vídeos de IA con avatares de IA realistas y conversión de texto a vídeo sin fisuras para producir materiales instructivos de alta calidad de manera eficiente.

¿Qué características avanzadas ofrece HeyGen para contenido de vídeo instructivo?

Para contenido de vídeo instructivo impactante, HeyGen ofrece un conjunto de características avanzadas. Aprovecha los avatares de IA realistas y las diversas voces de IA para cautivar a tu audiencia y aumentar el compromiso en la formación de manera efectiva. Nuestra plataforma asegura que tu mensaje resuene claramente.

¿Puede HeyGen ayudar a mantener la consistencia de marca en todos mis materiales de formación corporativa?

Absolutamente, HeyGen te empodera con controles de marca integrales para asegurar la consistencia en todos tus contenidos de formación corporativa y eLearning. Aplica fácilmente tu logotipo y colores, y elige entre plantillas personalizables y una rica biblioteca de recursos para alinearte con la identidad de tu marca.

¿Cómo simplifica HeyGen la producción de vídeos de formación con IA para audiencias diversas?

HeyGen simplifica la creación de vídeos de formación con IA ofreciendo características como la generación automática de subtítulos y el redimensionamiento flexible de la relación de aspecto. Esto asegura que tu contenido sea accesible y esté optimizado para diversas plataformas y audiencias globales, mejorando el alcance y la comprensión de cada vídeo instructivo.

