Sí, HeyGen aprovecha funciones avanzadas impulsadas por IA a lo largo de su editor de vídeo en línea para mejorar el proceso de creación de vídeos. Desde la generación de avatares de IA realistas y la conversión de texto a vídeo hasta la creación inteligente de voz en off y subtítulos, HeyGen automatiza tareas complejas, haciendo que la creación de vídeos sea accesible y eficiente para todos.