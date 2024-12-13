Generador de Vídeos de Actualización del Plan: Simplifica los Anuncios de Productos

Transforma tu guion en vídeos profesionales de actualización del plan al instante usando Texto a vídeo.

Desarrolla un vídeo de 1 minuto dirigido a equipos de desarrollo interno, explicando claramente la última actualización del plan de ingeniería utilizando un estilo visual limpio y profesional con diagramas técnicos y una narración precisa e informativa generada mediante generación de voz en off. El vídeo debe detallar una nueva característica clave desarrollada utilizando el generador de vídeos de actualización del plan, asegurando claridad sobre su implementación técnica y el impacto futuro.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un vídeo de 90 segundos para clientes externos y partes interesadas clave, anunciando características significativas impulsadas por IA de nuestras últimas actualizaciones de productos. El estilo visual debe ser moderno y atractivo con gráficos animados, presentado por un avatar de IA en un tono optimista y seguro, utilizando plantillas y escenas personalizables para mostrar las innovaciones.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo explicativo de 2 minutos dirigido a nuevos usuarios que evalúan nuestro generador de vídeos, demostrando un aspecto innovador de la plataforma. El estilo visual debe ser calmado e informativo, guiando a los espectadores a través del proceso con visuales claros de la interfaz de usuario, mejorado con subtítulos comprensivos para accesibilidad, y aprovechando nuestra biblioteca de medios/soporte de stock para ilustrar aplicaciones del mundo real.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo informativo dinámico de 45 segundos para los equipos de marketing y ventas, destacando una reciente actualización de producto que mejora significativamente nuestras capacidades de generación de vídeos impulsados por IA. Este vídeo debe contar con una pista de fondo energética, presentar puntos clave en viñetas, y utilizar un avatar de IA para entregar las noticias impactantes, asegurando que el resultado final esté optimizado para varias plataformas usando redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Actualización del Plan

Transforma eficientemente tus actualizaciones del plan de producto en vídeos atractivos con herramientas impulsadas por IA, asegurando una comunicación clara y una mejor comprensión del equipo.

1
Step 1
Crea Tu Actualización
Comienza redactando tu guion para el vídeo de actualización del plan. Utiliza la capacidad de Texto a vídeo desde guion de HeyGen para estructurar rápidamente tu contenido.
2
Step 2
Selecciona Tus Visuales
Mejora tu vídeo eligiendo entre una amplia gama de avatares de IA para presentar tus actualizaciones o selecciona entre plantillas personalizables.
3
Step 3
Aplica Marca y Voz
Integra la identidad de tu marca usando los controles de Marca de HeyGen (logotipo, colores). Añade voces en off profesionales para una entrega pulida.
4
Step 4
Genera y Comparte
Produce tu vídeo final de actualización del plan con generación de vídeo de alta calidad impulsada por IA. Compártelo fácilmente con partes interesadas o miembros del equipo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce vídeos convincentes para mostrar desarrollos futuros de productos

.

Desarrolla contenido de vídeo persuasivo para resaltar el valor e impacto de futuras iteraciones de productos para diversas audiencias.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo facilita HeyGen el proceso técnico de generar vídeos de actualización del plan?

HeyGen simplifica los aspectos técnicos de crear vídeos de actualización del plan mediante la generación de vídeos impulsada por IA. Los usuarios pueden convertir un borrador de guion directamente en vídeo usando capacidades avanzadas de texto a vídeo, completo con avatares de IA realistas y voces en off profesionales.

¿Puedo integrar la identidad de mi marca en los vídeos de actualización de productos de HeyGen?

Sí, HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote incorporar fácilmente el logotipo de tu empresa y colores específicos en cualquier vídeo de actualización de producto. Esto asegura que todas tus comunicaciones, incluidos los vídeos de actualización del plan, se mantengan consistentes con la identidad de tu marca.

¿Qué opciones están disponibles para personalizar avatares de IA y escenas de vídeo en HeyGen?

HeyGen ofrece una selección diversa de avatares de IA y plantillas personalizables, permitiéndote crear vídeos de actualización del plan atractivos. Puedes elegir entre varias escenas y estilos de personajes para que coincidan perfectamente con tu mensaje y audiencia usando nuestro generador de vídeos.

¿Qué tan rápido puedo producir un vídeo de actualización del plan de alta calidad con las características impulsadas por IA de HeyGen?

Las características impulsadas por IA de HeyGen aceleran dramáticamente el proceso de creación de vídeos, permitiéndote generar vídeos de actualización del plan de alta calidad de manera eficiente. Con la funcionalidad de texto a vídeo, puedes transformar tu guion en un vídeo pulido en minutos, actuando como un poderoso creador de vídeos de actualización del plan.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo