Generador de Vídeos de Actualización del Plan: Simplifica los Anuncios de Productos
Transforma tu guion en vídeos profesionales de actualización del plan al instante usando Texto a vídeo.
Produce un vídeo de 90 segundos para clientes externos y partes interesadas clave, anunciando características significativas impulsadas por IA de nuestras últimas actualizaciones de productos. El estilo visual debe ser moderno y atractivo con gráficos animados, presentado por un avatar de IA en un tono optimista y seguro, utilizando plantillas y escenas personalizables para mostrar las innovaciones.
Crea un vídeo explicativo de 2 minutos dirigido a nuevos usuarios que evalúan nuestro generador de vídeos, demostrando un aspecto innovador de la plataforma. El estilo visual debe ser calmado e informativo, guiando a los espectadores a través del proceso con visuales claros de la interfaz de usuario, mejorado con subtítulos comprensivos para accesibilidad, y aprovechando nuestra biblioteca de medios/soporte de stock para ilustrar aplicaciones del mundo real.
Diseña un vídeo informativo dinámico de 45 segundos para los equipos de marketing y ventas, destacando una reciente actualización de producto que mejora significativamente nuestras capacidades de generación de vídeos impulsados por IA. Este vídeo debe contar con una pista de fondo energética, presentar puntos clave en viñetas, y utilizar un avatar de IA para entregar las noticias impactantes, asegurando que el resultado final esté optimizado para varias plataformas usando redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Genera rápidamente vídeos atractivos para actualizaciones del plan de producto.
Crea contenido de vídeo dinámico de manera eficiente para informar a las partes interesadas sobre características y hitos de productos próximos.
Mejora la comprensión interna de los planes y características de productos.
Utiliza vídeos generados por IA para educar a los equipos internos sobre nuevas funcionalidades, asegurando un conocimiento de producto consistente.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo facilita HeyGen el proceso técnico de generar vídeos de actualización del plan?
HeyGen simplifica los aspectos técnicos de crear vídeos de actualización del plan mediante la generación de vídeos impulsada por IA. Los usuarios pueden convertir un borrador de guion directamente en vídeo usando capacidades avanzadas de texto a vídeo, completo con avatares de IA realistas y voces en off profesionales.
¿Puedo integrar la identidad de mi marca en los vídeos de actualización de productos de HeyGen?
Sí, HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiéndote incorporar fácilmente el logotipo de tu empresa y colores específicos en cualquier vídeo de actualización de producto. Esto asegura que todas tus comunicaciones, incluidos los vídeos de actualización del plan, se mantengan consistentes con la identidad de tu marca.
¿Qué opciones están disponibles para personalizar avatares de IA y escenas de vídeo en HeyGen?
HeyGen ofrece una selección diversa de avatares de IA y plantillas personalizables, permitiéndote crear vídeos de actualización del plan atractivos. Puedes elegir entre varias escenas y estilos de personajes para que coincidan perfectamente con tu mensaje y audiencia usando nuestro generador de vídeos.
¿Qué tan rápido puedo producir un vídeo de actualización del plan de alta calidad con las características impulsadas por IA de HeyGen?
Las características impulsadas por IA de HeyGen aceleran dramáticamente el proceso de creación de vídeos, permitiéndote generar vídeos de actualización del plan de alta calidad de manera eficiente. Con la funcionalidad de texto a vídeo, puedes transformar tu guion en un vídeo pulido en minutos, actuando como un poderoso creador de vídeos de actualización del plan.