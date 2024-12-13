Generador de Vídeos de Formación sobre Riesgos: Mejora la Seguridad en el Trabajo

Transforma la seguridad en el trabajo con vídeos de formación atractivos creados fácilmente usando avatares de AI.

Crea un vídeo de formación basado en escenarios de 45 segundos para nuevos empleados, mostrando un peligro común en el lugar de trabajo y su correcta mitigación. El estilo visual debe ser realista y atractivo, utilizando avatares de AI para representar a un equipo diverso, complementado con una voz en off clara y alentadora. Este vídeo de formación debe preparar eficazmente al personal para situaciones del mundo real.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de formación sobre seguridad en el trabajo de 60 segundos dirigido al personal de oficina y equipos remotos, describiendo protocolos de emergencia esenciales. Emplea un estilo visual limpio e informativo con gráficos profesionales y un tono tranquilizador en el audio. Aprovecha la generación de voz en off de HeyGen para asegurar una narración consistente y de alta calidad a lo largo de este vídeo de formación vital.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un clip generador de vídeo de formación sobre riesgos de 30 segundos para gerentes, proporcionando una guía rápida sobre cómo identificar y reportar posibles peligros. La estética visual debe ser de estilo infográfico, clara y directa, apoyada por una voz autoritaria. Utiliza la función de texto a vídeo de HeyGen para una creación de contenido eficiente.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un vídeo de formación sobre seguridad de 50 segundos para la fuerza laboral general, mostrando las mejores prácticas en el manejo de equipos y prevención de incidentes. El enfoque visual debe ser diverso e inclusivo, incorporando ejemplos del mundo real de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen, acompañado de una pista de audio motivadora y alentadora. Este vídeo tiene como objetivo fomentar una cultura de seguridad proactiva.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Formación sobre Riesgos

Transforma sin esfuerzo tus guiones en vídeos de formación sobre riesgos y seguridad atractivos y profesionales, mejorando la comprensión y el cumplimiento de los empleados con herramientas potenciadas por AI.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza elaborando tu guion detallado para el vídeo de formación sobre seguridad en el trabajo. Utiliza la capacidad de texto a vídeo desde el guion para sentar las bases de tu contenido.
2
Step 2
Selecciona Avatares de AI
Elige entre una amplia gama de avatares de AI para presentar tu material de formación. Esta función proporciona una presencia en pantalla profesional y consistente para tus vídeos de formación atractivos.
3
Step 3
Añade Voces en Off y Visuales
Mejora tu vídeo con voces en off de AI que suenan naturales desde tu guion. Complementa la narración con visuales y medios relevantes de la biblioteca de stock para ilustrar puntos clave de seguridad.
4
Step 4
Exporta y Despliega
Finaliza tu vídeo de formación sobre riesgos ajustando la relación de aspecto y exportándolo en el formato deseado. Sube sin problemas tus vídeos de formación completados a plataformas LMS para una distribución amplia.

Casos de Uso

Simplifica Escenarios de Seguridad Complejos

Aclara procedimientos de seguridad intrincados y protocolos de gestión de riesgos a través de vídeos de AI visualmente atractivos, haciendo que la información compleja sea más fácil de entender y aplicar para los empleados.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de formación atractivos para mi equipo?

HeyGen es un avanzado generador de vídeos de AI que transforma la manera en que creas vídeos de formación atractivos. Con plantillas personalizables, puedes desarrollar contenido dinámico para la formación basada en escenarios y la incorporación de nuevos empleados, asegurando que tu equipo se mantenga enfocado e informado.

¿Qué tipos de vídeos de formación puedo generar usando la plataforma de HeyGen?

Puedes generar una amplia gama de vídeos de formación con HeyGen, incluyendo vídeos críticos de formación sobre riesgos y vídeos completos de formación sobre seguridad en el trabajo. Nuestra plataforma simplifica la creación de cualquier tipo de vídeos de formación necesarios para tu organización.

¿Ofrece HeyGen opciones de personalización para la marca corporativa en los materiales de formación?

Sí, HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote incorporar el logotipo de tu empresa y esquemas de color específicos en tus vídeos de formación. Esto asegura que todo tu contenido se alinee perfectamente con tu identidad corporativa, manteniendo un aspecto profesional y consistente.

¿Cómo simplifica HeyGen el proceso de convertir un guion en un vídeo de formación completo?

HeyGen simplifica la creación de vídeos permitiendo la generación de texto a vídeo directamente desde tu guion. Utilizando avatares de AI y voces en off de AI, puedes producir rápidamente vídeos de formación pulidos y de alta calidad, reduciendo significativamente el tiempo y esfuerzo de producción.

