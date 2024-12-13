Creador de Videos de Evaluación de Riesgos: Crea Formación de Seguridad Atractiva

Simplifica la formación en cumplimiento y crea contenido de concienciación sobre seguridad de manera sencilla con avatares de IA.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un video informativo de 45 segundos diseñado para propietarios y gerentes de pequeñas empresas, ilustrando lo sencillo que es crear videos de evaluación de riesgos para la formación esencial en cumplimiento. Emplea un estilo visual moderno y conciso con destacados de texto en pantalla atractivos, complementado por una locución calmada pero autoritaria, todo fácilmente producido usando la función de texto a video de HeyGen y subtítulos automáticos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un contenido de concienciación sobre seguridad de 30 segundos, animado y atractivo, dirigido al personal de oficina en general, proporcionando consejos rápidos sobre postura ergonómica o procedimientos de salida de emergencia. El estilo visual debe ser brillante y simple, utilizando medios dinámicos de la biblioteca de medios/soporte de stock, acompañado de una locución enérgica y positiva.
Prompt de Ejemplo 3
Elabora un video de formación detallado de 90 segundos para oficiales de salud y seguridad, mostrando el proceso paso a paso de una evaluación preliminar de riesgos para un peligro común en el lugar de trabajo. El estilo visual y de audio debe ser informativo y accesible, manteniendo un tono profesional equilibrado, y utilizando un avatar de IA para guiar a la audiencia a través del proceso con una locución clara, todo construido eficientemente usando texto a video desde el guion.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Creador de Videos de Evaluación de Riesgos

Simplifica la creación de videos de evaluación de riesgos atractivos y en cumplimiento con herramientas impulsadas por IA, mejorando la concienciación sobre seguridad y la eficiencia operativa.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Video o Elige una Plantilla
Comienza introduciendo los detalles de tu evaluación de riesgos en el editor de guiones o seleccionando entre una variedad de plantillas de video. Esto sienta las bases para crear tus videos de formación de manera eficiente.
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA y Voz
Elige entre diversos avatares de IA para presentar tu contenido. La plataforma luego genera locuciones de IA realistas directamente desde tu guion, dando vida a tus videos de evaluación de riesgos con una entrega atractiva.
3
Step 3
Personaliza Visuales y Añade Marca
Personaliza tu video con controles de marca, incluyendo logotipos y colores, para que coincidan con las directrices de tu empresa. Mejora la claridad y accesibilidad añadiendo subtítulos a tu contenido de concienciación sobre seguridad atractivo.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Video
Exporta fácilmente tu video de evaluación de riesgos terminado en varios formatos de aspecto para diferentes plataformas. Esto permite una integración sin problemas en tus programas de formación en cumplimiento existentes, mejorando la automatización del flujo de trabajo.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Protocolos de Seguridad Complejos

Simplifica metodologías de evaluación de riesgos intrincadas y protocolos de seguridad en contenido de video fácilmente digerible y comprensible.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear videos de evaluación de riesgos de manera eficiente?

HeyGen te permite crear videos de evaluación de riesgos de alta calidad de manera sencilla utilizando su intuitivo creador de videos de IA. Simplemente transforma tus guiones de procedimientos de seguridad en contenido de formación de concienciación sobre seguridad atractivo con avatares de IA realistas y locuciones profesionales de IA, optimizando tu proceso de producción.

¿Qué hace de HeyGen una herramienta efectiva para contenido de concienciación sobre seguridad atractivo?

HeyGen ofrece una plataforma integral para producir contenido de concienciación sobre seguridad atractivo que impulsa el cambio de comportamiento y apoya la formación en cumplimiento. Aprovecha sus diversos plantillas de video y soporte multilingüe para asegurar que tus mensajes críticos de seguridad resuenen con todos los empleados.

¿Puedo personalizar los videos de evaluación de riesgos hechos con HeyGen para necesidades específicas de la industria?

Absolutamente, HeyGen ofrece amplias opciones de personalización para tus videos de evaluación de riesgos. Utiliza sus plantillas de video flexibles y su interfaz de arrastrar y soltar para incorporar tu marca y protocolos de seguridad específicos, asegurando que tus videos de seguridad en el lugar de trabajo estén adaptados a tu industria.

¿Cómo simplifica HeyGen la producción de videos de formación en gestión de riesgos?

HeyGen simplifica la formación en gestión de riesgos automatizando la producción de videos. Como creador de videos de IA, te permite generar rápidamente videos de formación profesional a partir de texto, reduciendo significativamente el tiempo y los recursos típicamente requeridos para crear videos completos de procedimientos de seguridad y mejorando la eficiencia del flujo de trabajo.

