Desarrolla un vídeo de formación en cumplimiento profesional de 45 segundos para nuevos empleados, con un avatar de IA atractivo que explique las políticas clave de la empresa. El estilo visual debe ser limpio y corporativo, utilizando elementos infográficos, mientras que el audio debe ser claro y autoritario, impulsado por los avatares de IA de HeyGen para un portavoz coherente.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo atractivo de 60 segundos diseñado para propietarios de pequeñas empresas, demostrando lo fácil que es crear vídeos de evaluación de riesgos para sus operaciones. El estilo visual debe ser moderno y animado, con animaciones dinámicas que muestren el éxito, complementado por una voz en off enérgica y persuasiva generada a través de la función de generación de voz en off de HeyGen, haciendo accesibles temas complejos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo conciso de 30 segundos sobre seguridad en IA para empleados de plantas de fabricación, ilustrando un procedimiento de seguridad crítico para prevenir riesgos laborales. El estilo visual debe ser realista e industrial, centrándose en demostraciones claras de acciones, apoyado por una narración nítida y autoritaria. Esto se puede ensamblar rápidamente utilizando las Plantillas y escenas personalizables de HeyGen para asegurar un mensaje coherente.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo informativo de 50 segundos para gestores de proyectos, presentando un nuevo protocolo de evaluación de riesgos de proyectos. Este vídeo debe ofrecer una presentación visual elegante e informativa con destacados de texto en pantalla y una voz calmada y tranquilizadora, apuntando a la creación de contenido personalizado relevante para sus necesidades específicas de proyecto. Utiliza la capacidad de Texto a vídeo de HeyGen desde el guion para transformar instrucciones escritas detalladas en una guía visual convincente que explique claramente los pasos de una nueva herramienta generadora de vídeos de evaluación de riesgos.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Evaluación de Riesgos

Crea rápidamente vídeos de evaluación de riesgos atractivos y precisos para mejorar la formación en cumplimiento y los procedimientos de seguridad, asegurando que tu equipo esté bien preparado e informado.

1
Step 1
Crea Tu Contenido
Comienza delineando tus escenarios de evaluación de riesgos o vídeos de formación en cumplimiento existentes. Utiliza plantillas personalizables para estructurar tu vídeo de manera eficiente, asegurando un mensaje claro y enfocado.
2
Step 2
Selecciona Avatares de IA y Visuales
Elige de una diversa biblioteca de avatares de IA para representar a tus portavoces. Mejora tu narrativa incorporando medios de stock relevantes o subiendo tus propios visuales y controles de marca.
3
Step 3
Genera Voces en Off de IA
Introduce tu guion para generar automáticamente voces en off de IA realistas en varios idiomas y acentos. Añade subtítulos y captions para mejorar la accesibilidad y comprensión para todos los espectadores.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo, ajustando las proporciones de aspecto según sea necesario. Exporta tus vídeos de evaluación de riesgos pulidos en alta definición, listos para su distribución a través de plataformas LMS u otros canales de formación.

Casos de Uso

Simplifica Procedimientos Complejos

Comunica claramente procedimientos de seguridad complejos y evaluaciones de riesgos relacionados con la salud, mejorando la comprensión y el cumplimiento.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a crear vídeos de evaluación de riesgos atractivos?

HeyGen te permite crear fácilmente vídeos de evaluación de riesgos atractivos y vídeos de formación en seguridad de IA utilizando avanzados avatares de IA y voces en off naturales de IA. Puedes aprovechar plantillas personalizables para personalizar tu contenido rápidamente, asegurando que tus vídeos de formación en cumplimiento sean impactantes.

¿Qué características hacen de HeyGen un generador de vídeos de evaluación de riesgos efectivo?

HeyGen actúa como un potente generador de vídeos de evaluación de riesgos, transformando guiones de texto en vídeos profesionales con avatares de IA y generación de voz en off sin fisuras. Su extensa biblioteca de plantillas de vídeo y escenas personalizables simplifica la creación de vídeos de procedimientos de seguridad, que pueden integrarse fácilmente con plataformas LMS.

¿Puedo personalizar mis vídeos de formación en IA con la plataforma de HeyGen?

Absolutamente, HeyGen proporciona controles de marca robustos, permitiéndote personalizar completamente tus vídeos de formación en IA con tu logo, colores de marca y medios únicos. Esto asegura que cada pieza de creación de contenido personalizado, desde vídeos de evaluación de riesgos hasta formación en gestión de riesgos de proveedores, se alinee perfectamente con tu identidad corporativa.

¿Cómo asegura HeyGen vídeos de formación en seguridad de IA de alta calidad sin producción compleja?

HeyGen simplifica la producción de vídeos de formación en seguridad de IA de alta calidad proporcionando Portavoces de IA y generación automática de voz en off. Con subtítulos/captions integrados y una vasta biblioteca de medios, puedes producir vídeos de procedimientos de seguridad profesionales y accesibles rápida y eficientemente, sin necesidad de habilidades complejas de edición de vídeo.

