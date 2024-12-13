HeyGen, como un versátil creador de vídeos para programas de recompensas, permite la creación de una amplia gama de vídeos de lealtad, incluyendo mensajes de bienvenida, anuncios de recompensas basadas en niveles, celebraciones de hitos y ofertas promocionales especiales. Nuestras ricas plantillas de vídeo y avatares de IA hacen que la generación de vídeos de principio a fin sea simple y efectiva.