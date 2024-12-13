Crea un vídeo tutorial de 1 minuto diseñado para propietarios de pequeñas empresas, demostrando cómo HeyGen simplifica la creación de vídeos, especialmente para vídeos de reseñas. El estilo visual debe ser limpio y paso a paso, con música de fondo animada y una voz en off clara de AI que destaque la facilidad de uso de 'Plantillas y escenas' y 'Generación de voz en off' para producir contenido de aspecto profesional sin complicaciones técnicas.

Generar Vídeo