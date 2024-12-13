Desbloquea el Crecimiento con el Creador de Vídeos de Habilitación de Ingresos Definitivo

Crea potentes vídeos de habilitación de ventas con facilidad utilizando la función de texto a vídeo desde guion de HeyGen. No se requieren habilidades de edición de vídeo para aumentar tus ingresos.

Crea un vídeo instructivo conciso de 90 segundos diseñado para Gerentes de TI y Formadores Técnicos, detallando los aspectos fundamentales de nuestra plataforma de vídeo AI. El estilo visual debe ser limpio, moderno y altamente informativo, con texto en pantalla nítido y una voz en off masculina profesional y calmada. Utiliza la generación de voz en off robusta de HeyGen y los subtítulos automáticos para explicar claramente conceptos técnicos complejos, demostrando la facilidad de uso de la plataforma para la creación rápida de contenido.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de demostración de producto convincente de 2 minutos dirigido a Equipos de Ventas Globales y Gerentes de Producto, mostrando las características innovadoras de nuestro sistema con un estilo visual dinámico y atractivo que resalte eficazmente los elementos de la interfaz de usuario. Emplea diversos avatares AI para presentar funcionalidades clave y aprovecha la función de subtítulos de HeyGen para apoyar la comprensión multilingüe, asegurando que el contenido resuene con una audiencia global y simplifique la explicación de la propuesta de valor del producto.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo dirigido de 60 segundos para Especialistas en Operaciones de Ventas y Administradores de SaaS, ilustrando cómo las integraciones fluidas contribuyen a la habilitación de ingresos. El vídeo debe adoptar un estilo de superposición gráfica animada que sea conciso y optimista, utilizando las 'Plantillas y escenas' de HeyGen para ensamblar rápidamente metáforas visuales atractivas. Enfócate en mostrar la fluidez del flujo de datos y los beneficios tangibles de nuestras soluciones integradas, mejorando el ecosistema de ventas en general.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo introductorio de formación en ventas de 1 minuto creado para Gerentes de Habilitación de Ventas y Especialistas en Incorporación, diseñado para educar rápidamente a los nuevos empleados sobre una característica específica del producto sin requerir habilidades de edición de vídeo. El estilo visual y de audio debe ser amigable, instructivo y profesionalmente accesible, presentando uno de los avatares AI de HeyGen hablando un guion generado a través de 'Texto a vídeo desde guion'. Este vídeo tiene como objetivo agilizar el proceso de incorporación, haciendo que la información compleja sea fácilmente digerible.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Habilitación de Ingresos

Transforma tus estrategias de ventas con vídeos atractivos impulsados por AI. Sigue estos sencillos pasos para crear contenido convincente que acelere tus objetivos de habilitación de ingresos.

1
Step 1
Crea Tu Guion
Comienza escribiendo tu guion de vídeo. Nuestra plataforma transforma tu texto en contenido de vídeo de alta calidad, formando la base de tu vídeo de habilitación de ingresos.
2
Step 2
Selecciona Tu Presentador AI
Mejora tu mensaje seleccionando un avatar AI para presentar tu contenido. Elige entre una amplia gama de avatares AI para que coincida perfectamente con tu marca y transmita tu mensaje de manera efectiva.
3
Step 3
Añade Subtítulos y Branding
Asegúrate de que tu vídeo sea accesible y esté alineado con tu marca. Añade automáticamente subtítulos cerrados para mayor claridad e integra tus elementos de branding como logotipos y colores para mantener la consistencia.
4
Step 4
Exporta Tu Vídeo de Habilitación de Ingresos
Genera tu vídeo de alta calidad en varios formatos adecuados para cualquier plataforma. Tu vídeo pulido está ahora listo para empoderar a tu equipo de ventas y potenciar la habilitación de ingresos.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Produce Testimonios de Clientes Convincente

Genera historias de éxito de clientes profesionales y vídeos de estudios de caso para construir confianza y demostrar el valor del producto de manera efectiva.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo aprovecha HeyGen la IA para la creación eficiente de vídeos?

HeyGen es una avanzada plataforma de vídeo AI que utiliza sofisticados avatares AI y tecnología de texto a vídeo para transformar guiones en contenido de vídeo atractivo. Esta poderosa capacidad incluye la generación automática de voz en off y la creación precisa de subtítulos, simplificando significativamente tu proceso de creación de vídeos.

¿Puede HeyGen ayudar con aspectos técnicos como la edición de vídeo y las características de accesibilidad?

Sí, HeyGen simplifica significativamente el proceso de creación de vídeos, reduciendo la necesidad de habilidades tradicionales de edición de vídeo. Genera automáticamente subtítulos y subtítulos cerrados, asegurando que tus vídeos sean accesibles y fácilmente comprendidos por una audiencia más amplia, incluyendo vídeos multilingües.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para crear vídeos de demostración de productos profesionales?

HeyGen proporciona una robusta plataforma de vídeo AI con características esenciales para vídeos de demostración de productos profesionales. Utiliza plantillas de vídeo personalizables, integra tus elementos de marca con controles de branding y accede a una biblioteca de medios completa para producir demostraciones pulidas e impactantes.

¿Qué tan versátil es la salida de vídeo de HeyGen para varias plataformas e idiomas?

HeyGen asegura que tu contenido de vídeo sea altamente versátil y optimizado para diversas plataformas. Nuestra plataforma soporta el cambio de tamaño de la relación de aspecto y facilita la creación de vídeos multilingües con voces en off de alta calidad, asegurando que tu mensaje resuene globalmente.

