Generador de Vídeos para Habilitación de Ingresos: Impulsa las Ventas con AI
Genera vídeos de prospección personalizados sin esfuerzo. Nuestros avatares AI permiten crear contenido de ventas atractivo con un ahorro significativo de tiempo.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Produce un vídeo dinámico de 45 segundos específicamente para representantes de desarrollo de ventas, mostrando cómo crear vídeos de prospección personalizados e impactantes. El estilo visual debe ser enérgico y profesional, con cortes rápidos y un tono entusiasta y persuasivo. Utiliza las Plantillas y escenas de HeyGen para construir rápidamente intros atractivas y combínalas con la generación de Voz en off personalizada para dirigirse a los prospectos por su nombre, haciendo que cada contacto se sienta único y directo.
Para la incorporación de nuevos empleados en grandes empresas, crea un vídeo explicativo de 2 minutos que detalle un flujo de trabajo interno complejo utilizando las funciones de HeyGen para e-learning y formación. El estilo visual debe ser limpio y diagramático, incorporando animaciones ilustrativas y un narrador calmado y tranquilizador. Asegura la accesibilidad total aprovechando los Subtítulos/captions y enriquece la presentación con activos relevantes extraídos de la biblioteca de medios/soporte de stock.
Imagina un vídeo de marketing conciso de 60 segundos para gestores de marketing global, destacando cómo HeyGen permite ahorros significativos de tiempo y costes en la creación de contenido. Los visuales deben ser limpios y corporativos, con visualizaciones de datos y una voz directa y enfocada en los negocios. Enfatiza la facilidad de producir vídeos multilingües utilizando la eficiente función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen y cómo el redimensionamiento de Aspecto y exportaciones permite una rápida adaptación a diversas plataformas internacionales sin esfuerzo adicional.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Mejora la Formación en Ventas.
Aumenta el compromiso y la retención en la formación de equipos de ventas con vídeos impulsados por AI, acelerando la incorporación y el desarrollo de habilidades.
Crea Historias de Éxito de Clientes.
Produce historias de éxito de clientes convincentes utilizando vídeos AI para generar confianza y apoyar las conversaciones de ventas.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo utiliza HeyGen la AI para la creación de vídeos?
HeyGen es un avanzado generador de vídeos AI que transforma guiones en vídeos atractivos. Utiliza sofisticados avatares AI y tecnología de texto a vídeo para crear contenido profesional rápidamente, respaldado por funciones de edición impulsadas por AI.
¿Puede HeyGen ayudar a crear vídeos de ventas personalizados?
Sí, HeyGen permite a los usuarios producir vídeos de prospección altamente personalizados, mejorando significativamente los esfuerzos de habilitación de ventas. Este generador de vídeos para habilitación de ingresos ayuda a los representantes de ventas a conectar con las audiencias de manera más efectiva al entregar mensajes personalizados.
¿Qué características ofrece HeyGen para optimizar la producción de vídeos?
HeyGen ofrece un conjunto completo de características diseñadas para optimizar la producción de vídeos, incluyendo plantillas de vídeo personalizables y la capacidad de generar vídeos multilingües. Estas herramientas reducen significativamente el coste y el tiempo asociados con la creación de vídeos tradicionales, optimizando tu flujo de trabajo.
¿HeyGen se integra con otras herramientas empresariales?
HeyGen está diseñado para integrarse perfectamente en los flujos de trabajo existentes, ofreciendo integraciones con CRM y herramientas de comunicación para un intercambio y despliegue eficientes. Es ideal para crear vídeos explicativos atractivos y contenido de e-learning y formación en diversas plataformas.