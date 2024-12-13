Generador de Videos para Retail: Crea Videos de Producto Atractivos al Instante

Crea rápidamente videos profesionales y alineados con la marca usando nuestro editor intuitivo de arrastrar y soltar y plantillas personalizables para cautivar a tu audiencia de retail.

Para propietarios de pequeñas empresas y comerciantes de comercio electrónico que lanzan un nuevo gadget tecnológico, imagina un video de lanzamiento de producto de 45 segundos convincente. El estilo visual debe ser elegante y moderno con tomas dinámicas del producto, acompañado de música de fondo animada y una locución profesional, generada eficientemente usando la generación de locuciones de HeyGen para crear videos verdaderamente alineados con la marca, actuando como un poderoso generador de videos de producto.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un video promocional de 30 segundos diseñado para gestores de redes sociales y propietarios de boutiques anunciando una venta flash para una tienda de moda. El estilo visual debe ser vibrante y dinámico, con cortes rápidos de mercancía atractiva al ritmo de música pop enérgica, utilizando las plantillas y escenas de HeyGen para crear impacto rápidamente. Esta solución de generador de videos para retail ayudará a generar interés inmediato en los clientes.
Prompt de Ejemplo 2
Se necesita un video instructivo de 60 segundos para entusiastas de la tecnología y compradores en línea, demostrando claramente la configuración y características únicas de un dispositivo inteligente para el hogar. El estilo visual debe ser claro y conciso con demostraciones paso a paso, incorporando música de fondo ambiental y tranquila, y aprovechando la capacidad de texto a video de HeyGen desde el guion para asegurar precisión y un tono profesional para esta pieza esencial de creación de video, convirtiéndolo en una solución estelar de generador de videos AI.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un video de historia de marca conmovedor de 20 segundos dirigido a consumidores generales y leales a la marca, mostrando un negocio de artesanía local. El estilo visual debe ser cálido y auténtico, presentando artículos hechos a mano y quizás una breve narrativa inspiradora entregada por un avatar AI creado con la función de avatares AI de HeyGen, acompañado de música de fondo suave y edificante, ilustrando el poder de un generador de videos para contar historias convincentes.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Videos para Retail

Crea sin esfuerzo impresionantes videos de productos para retail con AI. Transforma descripciones de productos y visuales en contenido de video atractivo en solo unos clics.

1
Step 1
Elige tu Punto de Partida
Selecciona entre una variedad de plantillas de videos de producto diseñadas por expertos para iniciar la creación de tu video de retail. Simplemente elige una plantilla que se ajuste a tu producto y marca, luego comienza a personalizar.
2
Step 2
Añade Visuales Atractivos
Mejora tu video seleccionando un avatar AI para presentar tu producto con un toque humano. Estos presentadores virtuales pueden destacar elocuentemente las características clave de tu producto.
3
Step 3
Aplica Locuciones Profesionales
Genera locuciones de sonido natural a partir de tu guion de producto, asegurando una presentación de audio clara y atractiva para tus artículos de retail. Esto añade una capa profesional a tu contenido.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu video de retail seleccionando la relación de aspecto deseada y expórtalo en alta definición, listo para cualquier plataforma de redes sociales o sitio de comercio electrónico.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Testimonios de Clientes

.

Desarrolla testimonios en video convincentes para generar confianza y demostrar el valor del producto a potenciales clientes de retail.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de videos para empresas?

HeyGen es un avanzado generador de videos AI que permite a los usuarios crear videos de alta calidad sin esfuerzo. Con su interfaz intuitiva y avatares AI, las empresas pueden producir contenido atractivo rápidamente para diversas necesidades, incluyendo la generación de videos para retail.

¿Puede HeyGen producir videos de producto alineados con la marca para retail?

Absolutamente, HeyGen es un generador de videos de producto ideal, ofreciendo amplios controles de marca para asegurar que tus videos estén perfectamente alineados con la marca. Puedes aprovechar una amplia gama de plantillas de videos de producto y personalizarlas para adaptarlas a tus requisitos específicos de retail.

¿Qué activos creativos ofrece HeyGen para mejorar el contenido de video?

HeyGen proporciona un conjunto robusto de herramientas creativas de video AI, incluyendo avatares AI realistas y locuciones profesionales, para elevar tu creación de videos. Puedes integrar fácilmente estos elementos para producir contenido dinámico y atractivo a partir de indicaciones de texto.

¿Qué tan rápido puedo generar videos usando la plataforma AI de HeyGen?

HeyGen agiliza el proceso de generación de videos, permitiéndote crear videos rápidamente a partir de indicaciones de texto o personalizando plantillas pre-diseñadas. Este eficiente generador de videos AI te permite producir contenido profesional sin necesidad de edición extensa.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo