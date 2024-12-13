Crea un vídeo conciso de 1 minuto diseñado para la incorporación de nuevo personal en un entorno minorista. Este vídeo de formación informativo debe presentar un avatar de IA amigable que exponga las políticas clave de la empresa, asegurando un tono claro y acogedor. Utiliza la función de Texto a vídeo de HeyGen para una narración precisa y una generación de voz en off fluida, haciendo que el proceso de producir vídeos de formación atractivos sea eficiente y profesional.

