Mejora la eficiencia de la incorporación de empleados y reduce costos con videos de formación dinámicos, impulsados por avatares de AI profesionales.

Diseña un video de formación minorista de 90 segundos para nuevos empleados, centrado en los saludos iniciales a los clientes y los procedimientos básicos de la tienda. El estilo visual debe ser acogedor y profesional, con avatares de AI demostrando interacciones corteses, complementado por una generación de voz en off clara para guiar a los nuevos asociados a través de los pasos esenciales.

Prompt de Ejemplo 1
Produce un video explicativo de producto de 60 segundos dirigido a vendedores experimentados, detallando las características de una nueva línea de productos. Este video debe adoptar un estilo visual dinámico e informativo, utilizando Texto a video desde el guion para resaltar especificaciones clave e incorporando ricos elementos visuales de la biblioteca de medios/soporte de stock para mostrar el producto en acción.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un video de formación en cumplimiento de 2 minutos para todo el personal minorista, ilustrando protocolos de seguridad críticos como salidas de emergencia y respuesta a derrames. El estilo visual y de audio debe ser autoritario y preciso, asegurando que la información crucial se transmita efectivamente con subtítulos claros y presentado dentro de una plantilla personalizable profesional.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un video conciso de 45 segundos para compartir conocimientos con los equipos de servicio al cliente, demostrando las mejores prácticas para manejar quejas comunes de los clientes. El estilo visual debe ser empático y práctico, empleando avatares de AI para representar escenarios con generación de voz en off experta, y optimizado para varias plataformas usando redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones para un alcance máximo.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Videos de Formación Minorista

Crea eficientemente videos de formación minorista atractivos y profesionales con AI. Simplifica tu proceso de creación de contenido y empodera a tu equipo con experiencias de aprendizaje accesibles.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Formación
Desarrolla tu contenido de formación minorista y utiliza nuestra función de texto a video para generar instantáneamente escenas iniciales a partir de tu guion.
2
Step 2
Selecciona un Avatar de AI
Personaliza tu video eligiendo entre una amplia gama de avatares de AI realistas para presentar tu material de formación.
3
Step 3
Personaliza Visuales y Marca
Incorpora el logo y los colores de tu marca utilizando nuestros controles de marca intuitivos para un aspecto profesional y consistente.
4
Step 4
Genera y Exporta Tu Video
Finaliza tu video de formación minorista y expórtalo en varios formatos de relación de aspecto para una distribución fluida en todas tus plataformas.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Procedimientos Minoristas Complejos

Transforma el conocimiento de productos intrincados o procedimientos operativos en videos generados por AI claros y atractivos, mejorando la comprensión y el rendimiento del personal.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen revolucionar la creación de nuestros videos de formación minorista?

HeyGen actúa como un generador de videos de AI avanzado, permitiendo a las empresas crear videos de formación minorista profesionales de manera eficiente. Transforma guiones de texto en contenido atractivo utilizando avatares de AI realistas y voces en off de AI, agilizando significativamente tu proceso de creación de contenido.

¿Qué hace que HeyGen sea un creador de videos de formación efectivo?

HeyGen acelera la producción de videos de formación aprovechando avatares de AI y una diversa biblioteca de plantillas personalizables. Esto permite una rápida creación de contenido, asegurando que tus iniciativas de incorporación de empleados y compartición de conocimientos sean consistentemente atractivas y profesionales.

¿Puede HeyGen soportar varios tipos de videos de formación corporativa?

Sí, HeyGen es versátil para diversas necesidades de formación corporativa, incluyendo la incorporación de empleados, formación técnica, formación en cumplimiento y compartición general de conocimientos. Nuestra plataforma permite la creación de videos de formación profesionales adaptados a cualquier departamento o tema.

¿Utiliza HeyGen avatares de AI para una experiencia de formación mejorada?

Absolutamente. HeyGen integra sofisticados avatares de AI y voces en off de AI para dar vida a tus guiones de formación. Esta capacidad de texto a video asegura una presentación profesional y consistente para todo tu contenido de formación, haciendo que tus videos de formación profesional sean más dinámicos.

