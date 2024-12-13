HeyGen mejora significativamente la eficiencia al simplificar el proceso de producción de vídeos, desde la creación de texto a vídeo hasta la exportación final. Sus características robustas, incluyendo avatares AI, generación de voz en off y plantillas personalizables, permiten el desarrollo rápido de diversos contenidos de vídeo, desde vídeos de formación hasta comunicaciones internas, en una fracción del tiempo.