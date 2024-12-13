Generador de Vídeos de Exhibición Minorista: Crea Impresionantes Demostraciones de Producto

Crea sin esfuerzo impresionantes vídeos de demostración de productos con AI de texto a vídeo desde guion, convirtiendo tus ideas en historias visuales atractivas rápidamente.

Crea un cautivador vídeo de lanzamiento de producto de 30 segundos que muestre una nueva línea de moda sostenible, dirigido a millennials conscientes del medio ambiente con visuales modernos y una banda sonora animada. Utiliza avatares de AI para presentar características clave y consejos de estilo, haciendo que el anuncio se sienta fresco y personalizado.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo de demostración de producto conciso de 45 segundos que explique las funciones innovadoras de un dispositivo inteligente para el hogar, dirigido a profesionales ocupados y conocedores de la tecnología. El estilo visual debe ser limpio e informativo, acompañado de una locución profesional generada fácilmente usando la función de Texto a vídeo desde guion para articular claramente sus beneficios.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un inspirador vídeo de exhibición minorista de 60 segundos para una línea única de cerámica hecha a mano, diseñado para atraer a entusiastas del bricolaje y amantes de la artesanía que buscan calidad artesanal. Emplea una estética visual cálida y acogedora con música de fondo suave, aprovechando diversas Plantillas y escenas para resaltar los intrincados detalles y la artesanía de cada pieza.
Prompt de Ejemplo 3
Genera un vídeo urgente de 15 segundos anunciando una venta flash por tiempo limitado para una boutique en línea, específicamente dirigido a clientes que buscan valor y cazadores de ofertas. El estilo visual y de audio debe ser dinámico y enérgico con un claro llamado a la acción, mejorado por una generación de locución convincente para enfatizar la exclusividad de la oferta.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Exhibición Minorista

Transforma tus exhibiciones de productos en experiencias de vídeo atractivas con nuestra plataforma fácil de usar impulsada por AI, diseñada para cautivar a tu audiencia y aumentar las ventas.

1
Step 1
Selecciona una Plantilla
Comienza eligiendo de nuestra diversa colección de plantillas de vídeo de producto, diseñadas para mostrar tus artículos minoristas de manera efectiva. Esto proporciona una base profesional para tu historia visual.
2
Step 2
Personaliza tu Exhibición
Personaliza fácilmente tu vídeo usando nuestras herramientas de edición intuitivas de arrastrar y soltar. Añade imágenes de productos, superposiciones de texto y elementos de marca para reflejar tu estilo único.
3
Step 3
Añade Avatares de AI y Locuciones
Mejora el compromiso incorporando Avatares de AI realistas para presentar tus productos o genera locuciones de sonido natural desde tu guion.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Una vez finalizado, exporta tu vídeo de exhibición minorista de alta calidad en varios formatos de aspecto para plataformas como redes sociales, optimizando para un amplio alcance e impacto en la audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Historias de Éxito de Productos

.

Demuestra efectivamente el valor del producto creando vídeos de AI atractivos que destaquen historias de éxito reales de clientes y testimonios.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen simplificar la creación de vídeos de exhibición minorista atractivos?

HeyGen ofrece una amplia gama de plantillas de vídeo de producto diseñadas profesionalmente, permitiéndote personalizar fácilmente vídeos de exhibición minorista atractivos. Nuestra interfaz amigable para principiantes y herramientas de edición de arrastrar y soltar hacen que la creación de vídeos sea accesible para todos, impulsando tu marketing de vídeo de comercio electrónico.

¿Puedo usar Avatares de AI para presentar mis vídeos de demostración de productos con HeyGen?

Sí, HeyGen te permite integrar Avatares de AI realistas en tus vídeos de demostración de productos, dando vida a tus productos con presentadores atractivos. También puedes utilizar nuestra herramienta de AI de texto a vídeo para generar locuciones naturales directamente desde tus guiones.

¿Qué hace de HeyGen un creador de vídeos de producto efectivo para empresas?

HeyGen acelera tu capacidad para crear vídeos de producto de AI de alta calidad, convirtiéndolo en un creador de vídeos de producto ideal para cualquier empresa. Aprovecha nuestra plataforma para producir rápidamente vídeos animados para lanzamientos de productos o vídeos instructivos, y compártelos fácilmente a través de redes sociales.

¿Permite HeyGen la personalización de vídeos de producto de AI para que coincidan con mi marca?

Absolutamente. HeyGen proporciona amplios controles de marca, incluyendo opciones para añadir tu logo y personalizar colores, asegurando que tus vídeos de producto de AI se alineen perfectamente con la identidad de tu marca. Puedes personalizar fácilmente cada elemento para crear contenido impactante que sea fácil de personalizar.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo