Creador de Vídeos Promocionales: Impulsa las Ventas Minoristas Hoy

Genera anuncios de vídeo minoristas impactantes y vídeos de marketing sin esfuerzo con avatares de AI atractivos.

426/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un anuncio cautivador de venta flash de 15 segundos para una "tienda de comercio electrónico" especializada en joyería a medida, dirigido a compradores en línea en redes sociales. La estética visual debe ser rápida, vibrante y presentar textos superpuestos en negrita con efectos de sonido emocionantes, concluyendo con un claro llamado a la acción. Aprovecha los "Subtitles/captions" de HeyGen para maximizar el alcance en entornos de visualización silenciosa.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo informativo de 45 segundos que muestre una nueva solución B2B para crear "vídeos de marketing" eficientes, dirigido a potenciales clientes empresariales que buscan una creación de contenido simplificada. El estilo visual y de audio debe ser profesional y claro, incorporando gráficos animados limpios y una "voz en off de AI" calmada y autoritaria para detallar las características y beneficios clave, asegurando una presentación pulida.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un auténtico "vídeo promocional" de testimonio de cliente de 60 segundos para un estudio de fitness, dirigido a clientes indecisos y entusiastas de la salud. El estilo visual debe ser cálido, personal y presentar entrevistas genuinas con clientes en entornos naturales, complementado con música de fondo suave e inspiradora. Introduce el testimonio de manera fluida utilizando la capacidad de "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para una apertura atractiva.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Promocionales para Ventas Minoristas

Crea sin esfuerzo impresionantes vídeos promocionales para tus ventas minoristas. Aumenta el compromiso y despierta el interés del cliente con herramientas fáciles de usar y funciones potenciadas por AI.

1
Step 1
Elige una Plantilla de Vídeo
Selecciona entre una variedad de plantillas de vídeo diseñadas profesionalmente, adaptadas para promociones minoristas y eventos de ventas, proporcionando un inicio rápido para tu proyecto.
2
Step 2
Añade Tus Medios y Texto
Arrastra y suelta tus imágenes de producto, clips de vídeo y textos de ventas en el editor de arrastrar y soltar fácil de usar para personalizar tu vídeo promocional.
3
Step 3
Mejora con Funciones de AI
Utiliza funciones de AI como subtítulos automáticos o voces en off de AI para añadir un acabado profesional y accesibilidad, haciendo que tu mensaje de venta minorista sea claro y atractivo.
4
Step 4
Exporta y Comparte Tu Promoción
Descarga tu vídeo promocional completado en el formato de aspecto deseado, listo para compartir en plataformas de redes sociales y otros canales de marketing para llegar a tu audiencia.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Construye Confianza con Testimonios de Clientes

.

Desarrolla historias de éxito de clientes auténticas con vídeos de AI, construyendo credibilidad y fomentando nuevas compras para tus ofertas minoristas.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la creación de mis vídeos de marketing?

HeyGen ofrece una extensa biblioteca de "plantillas de vídeo" profesionales y "medios de archivo" para ayudarte a producir rápidamente "vídeos de marketing" atractivos. Puedes aprovechar las "voces en off de AI" y los "títulos animados" para un toque verdaderamente creativo, haciendo de HeyGen un potente "creador de vídeos promocionales" para tu marca.

¿Qué hace que HeyGen sea un eficaz creador de vídeos promocionales?

HeyGen utiliza avanzadas "funciones de AI" para agilizar todo el proceso de creación de "vídeos promocionales". Desde la generación de "texto a vídeo" usando guiones hasta avatares de "AI" realistas, HeyGen te permite producir "vídeos promocionales" de alta calidad con una facilidad y eficiencia excepcionales.

¿Puede HeyGen simplificar la edición de vídeos para mi negocio?

Absolutamente, el intuitivo "editor de arrastrar y soltar" de HeyGen y sus completas "herramientas de edición de vídeo" hacen que crear "anuncios de vídeo" y "vídeos explicativos" sea sencillo para "pequeñas empresas" y "tiendas de comercio electrónico". Puedes añadir fácilmente "subtítulos automáticos" y branding para resultados profesionales, haciendo que la creación de vídeos sea accesible para todos.

¿Cómo apoya HeyGen la creación de vídeos para redes sociales?

HeyGen está diseñado para crear contenido atractivo para "redes sociales", ofreciendo versátiles "plantillas de vídeo" y "recursos libres de derechos". Puedes redimensionar vídeos sin esfuerzo para diferentes plataformas y añadir "voces en off de AI" para captar la atención de tu audiencia, asegurando que tu contenido destaque.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo