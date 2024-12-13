Impulsa las Ventas con Nuestro Generador de Vídeos Promocionales de Ventas Minoristas

Crea impresionantes vídeos promocionales rápidamente y potencia tus campañas de marketing con potentes plantillas y escenas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un elegante vídeo de producto de 45 segundos para redes sociales, dirigido a gerentes de marketing de marcas de moda y estilo de vida que presentan una nueva colección. La estética visual debe ser de alta moda y aspiracional, acompañada de música electrónica ambiental sofisticada. Demuestra cómo los avatares de AI pueden presentar de manera convincente las características del producto sin necesidad de filmaciones extensas.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo explicativo de 60 segundos dirigido a gerentes de tiendas minoristas que planean una venta estacional, demostrando cómo usar eficazmente un generador de vídeos promocionales de ventas minoristas. El estilo visual debe ser limpio e instructivo, utilizando superposiciones de texto en pantalla y una voz en off cálida y orientadora. Enfatiza la facilidad de crear narrativas profesionales con la función de generación de voz en off de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo impactante de 15 segundos para especialistas en marketing digital y agencias de publicidad, mostrando las capacidades de creación rápida de un generador de vídeos para campañas de marketing urgentes. El enfoque visual debe ser audaz e impactante, con cortes rápidos y un diseño de sonido dinámico para captar la atención inmediata. Ilustra cómo un mensaje convincente puede transformarse en una historia visual sin esfuerzo utilizando la funcionalidad de texto a vídeo de HeyGen.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Generador de Vídeos Promocionales de Ventas Minoristas

Crea rápidamente vídeos de ventas minoristas atractivos que capturen la atención y destaquen tus mejores ofertas, diseñados para aumentar el compromiso en todos los canales de marketing.

Step 1
Crea Tu Proyecto
Comienza seleccionando entre una variedad de "plantillas" profesionales para construir la base perfecta para tu anuncio de venta minorista. Las "plantillas y escenas" de HeyGen simplifican la creación de tu vídeo.
Step 2
Sube Tu Contenido
Sube tus "vídeos de productos" específicos, imágenes y descripciones de texto. El "soporte de biblioteca de medios/stock" de HeyGen integra sin problemas todos tus activos de medios.
Step 3
Personaliza con AI
Refina tu "vídeo promocional" con herramientas de "edición AI" inteligentes para añadir voces en off, texto dinámico o elementos de marca, asegurando que sea impactante y atractivo.
Step 4
Exporta Tu Creación
Finaliza tu creación del "generador de vídeos promocionales de ventas minoristas". Usa "redimensionamiento de relación de aspecto y exportaciones" para optimizar tu vídeo para una fácil distribución y máximo impacto en todas las plataformas.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Muestra Testimonios de Productos con AI

Genera confianza y aumenta la conversión creando fácilmente vídeos AI atractivos que destaquen reseñas auténticas de clientes y testimonios de productos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen acelerar la creación de vídeos promocionales?

HeyGen te permite generar rápidamente vídeos promocionales profesionales utilizando capacidades avanzadas de AI y una interfaz intuitiva. Con las plantillas listas para usar de HeyGen y su editor de vídeo AI, puedes crear contenido de marketing convincente sin esfuerzo para aumentar las ventas.

¿Qué características creativas ofrece HeyGen para generar contenido de vídeo atractivo?

HeyGen proporciona un conjunto completo de herramientas de edición AI y características creativas, incluyendo avatares AI realistas, texto a vídeo desde guion y controles de marca personalizados. Utiliza una vasta biblioteca de medios con material de archivo y música para producir vídeos de productos cautivadores y vídeos explicativos adaptados para redes sociales.

¿Puede HeyGen ayudar en la producción de vídeos promocionales de ventas minoristas y otras campañas de marketing?

Absolutamente, HeyGen es un potente generador de vídeos promocionales de ventas minoristas diseñado para apoyar diversas campañas de marketing. Puedes crear fácilmente vídeos de productos de alta calidad, vídeos explicativos y contenido dinámico para redes sociales para llegar efectivamente a tu audiencia.

¿Incluye HeyGen características como subtítulos automáticos y generación de voz en off para proyectos de vídeo?

Sí, HeyGen optimiza tu producción de vídeo con características esenciales como subtítulos automáticos y generación de voz en off realista. Estas herramientas aseguran que tus vídeos de marketing sean accesibles y profesionales, mejorando el impacto de tu contenido de vídeo promocional.

