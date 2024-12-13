Creador de Vídeos Promocionales para Retail: Aumenta las Ventas con IA

Crea vídeos promocionales atractivos para retail con facilidad usando Texto a vídeo desde guion, perfecto para mostrar productos y aumentar las ventas.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de producto de 45 segundos diseñado para gerentes de comercio electrónico que demuestre claramente las características intrincadas de un nuevo dispositivo. El estilo visual debe ser elegante y profesional, utilizando tomas nítidas del producto y gráficos animados para ilustrar la funcionalidad, todo acompañado de una voz en off calmada y autoritaria. Un "Creador de Vídeos Promocionales con IA" como HeyGen permite la integración fluida de "avatares de IA" para presentar el producto, añadiendo un toque humano y mejorando el compromiso del espectador sin necesidad de presentadores reales.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo de marketing de 60 segundos para equipos de marketing que lanzan una venta estacional significativa, capturando la emoción del evento. El estilo visual debe ser festivo y dinámico, incorporando colores vibrantes, transiciones dinámicas y texto animado anunciando descuentos, todo sincronizado con una banda sonora emocionante y de alta energía. Para asegurar la accesibilidad y reforzar los mensajes clave, los usuarios aprovecharán "Subtítulos/captions" generados automáticamente, una función disponible junto a diversas "Plantillas de Vídeo" para una rápida personalización.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo de 15 segundos para redes sociales, moderno y a la moda, para minoristas de moda que presentan su última colección de ropa, optimizado para plataformas como Instagram Reels. Este clip visualmente impactante contará con cortes rápidos y elegantes de modelos luciendo las nuevas prendas, superpuestos con elementos de marca sutiles y ambientado con música pop contemporánea. Para asegurar que el vídeo se vea perfecto en todas las plataformas sociales, la capacidad de "Redimensionamiento y exportación de relación de aspecto" es esencial, permitiendo que las "Herramientas de Marca" brillen consistentemente en cada formato.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona un Creador de Vídeos Promocionales para Retail

Crea vídeos promocionales para retail atractivos sin esfuerzo con herramientas impulsadas por IA, diseñadas para ayudarte a mostrar tus productos y cautivar a tu audiencia.

1
Step 1
Elige una Plantilla o Comienza desde Cero
Selecciona de una diversa biblioteca de "Plantillas de Vídeo" adaptadas para promociones de retail o comienza con un lienzo en blanco para dar vida a tu visión única.
2
Step 2
Añade tus Medios de Producto
Añade tus imágenes, metraje y texto del producto. Utiliza "Herramientas de Marca" para incorporar tu logo y colores preferidos, asegurando que tu vídeo se alinee con la identidad de tu marca.
3
Step 3
Selecciona Voces en Off de IA y Subtítulos
Mejora tu promoción con "Voces en Off de IA y Subtítulos" de sonido natural. Simplemente introduce tu guion y deja que nuestra IA dé vida a tu mensaje para una mayor accesibilidad.
4
Step 4
Exporta y Comparte tu Vídeo
Una vez perfeccionado, exporta tu vídeo promocional en alta definición. Está listo para ser compartido en todas tus plataformas de "Vídeos para Redes Sociales" y canales de marketing para llegar a tu audiencia de manera efectiva.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Desarrolla Vídeos de Testimonios de Clientes

Aprovecha la IA para crear historias de éxito y testimonios de clientes auténticos que generen confianza y fomenten las compras para tu marca.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar el atractivo creativo de mis vídeos promocionales para retail?

HeyGen te permite desatar tu creatividad con una amplia gama de plantillas de vídeo personalizables, avatares de IA y opciones de medios enriquecidos. Nuestra plataforma te permite crear vídeos promocionales visualmente impresionantes, asegurando que tus promociones capturen la atención y generen interés.

¿Qué características de IA ofrece HeyGen para generar vídeos promocionales de alta calidad?

HeyGen aprovecha la avanzada IA para simplificar la creación de vídeos, ofreciendo generación de texto a vídeo, voces en off de IA realistas y subtítulos automáticos. Estas características de IA te permiten producir vídeos de marketing profesionales con un esfuerzo mínimo, transformando guiones en contenido atractivo de manera eficiente.

¿Ofrece HeyGen plantillas de vídeo personalizables para una edición rápida y creativa de vídeos?

Sí, HeyGen proporciona una diversa biblioteca de plantillas de vídeo diseñadas profesionalmente, permitiendo una edición de vídeo rápida y creativa. Puedes personalizar fácilmente estas plantillas con tus elementos de marca, texto y medios para crear vídeos de producto o vídeos para redes sociales de manera rápida.

¿Cómo asegura HeyGen la consistencia de marca en el contenido de vídeos de marketing y promocionales?

HeyGen incluye robustas herramientas de marca que te permiten mantener una identidad visual consistente en todos tus vídeos de marketing. Incorpora fácilmente tu logo, colores de marca y fuentes en cada vídeo promocional, asegurando una imagen de marca cohesiva y profesional.

