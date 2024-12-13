Generador de Vídeos Promocionales para Retail: Crea Vídeos Atractivos al Instante
Impulsa tus campañas de marketing y lanzamientos de productos con vídeos promocionales atractivos, aprovechando la potente generación de voz en off de HeyGen.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Crea un vídeo promocional de 15 segundos de alta energía anunciando una venta relámpago por tiempo limitado para una marca minorista, dirigido a compradores en busca de ofertas en plataformas de redes sociales. Emplea un estilo visual dinámico con cortes rápidos, superposiciones de texto animado en negrita y efectos de sonido emocionantes para crear urgencia. Aprovecha la extensa biblioteca de Plantillas y escenas de HeyGen para ensamblar rápidamente un anuncio visualmente impactante y llamativo para tus campañas de marketing.
Desarrolla un vídeo explicativo de 45 segundos que muestre un nuevo servicio B2B, destinado a potenciales clientes corporativos y consumidores conocedores de la tecnología. El vídeo debe tener una estética visual limpia y minimalista con animaciones claras y paso a paso y una voz narrativa amigable y autoritaria. Genera todo el contenido del vídeo de manera eficiente utilizando la función de Texto a vídeo desde guion de HeyGen, transformando tu explicación detallada en un completo vídeo de marketing empresarial.
Produce un vídeo promocional de 20 segundos para una campaña de temporada festiva, dirigido al público en general con una oferta festiva. El estilo visual debe presentar colores cálidos y acogedores y música de fondo alegre, transmitiendo una sensación de alegría y comunidad. Asegura la accesibilidad universal y una comunicación clara utilizando la función de Subtítulos/captions de HeyGen, haciendo que tu vídeo publicitario sea impactante en todos los canales de redes sociales.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación de Anuncios de Alto Rendimiento.
Produce rápidamente vídeos de anuncios minoristas impactantes y promociones de marketing utilizando AI, cautivando a las audiencias e impulsando ventas inmediatas para tus productos.
Promociones Atractivas en Redes Sociales.
Crea sin esfuerzo vídeos promocionales cautivadores para todos los canales de redes sociales, aumentando la visibilidad de la marca y el compromiso del cliente.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos promocionales atractivos?
HeyGen permite a los usuarios crear vídeos promocionales atractivos sin esfuerzo con su editor de vídeo AI intuitivo. Aprovecha nuestras herramientas impulsadas por AI y vasta biblioteca de plantillas para producir contenido de alta calidad para todas tus campañas de marketing y lanzamientos de productos, potenciando tus ideas creativas y agilizando tu flujo de trabajo de creación de vídeos.
¿Qué variedad de plantillas ofrece HeyGen para promociones de marketing?
HeyGen proporciona una biblioteca completa de plantillas diseñadas profesionalmente, incluyendo opciones específicas para redes sociales, vídeos de productos y eventos de ventas. Nuestro editor de arrastrar y soltar permite una personalización rápida, haciendo sencillo crear promociones de marketing impresionantes para cualquier plataforma.
¿Puede HeyGen incorporar voces en off AI y subtítulos automáticos en mis vídeos promocionales?
Absolutamente, las herramientas impulsadas por AI de HeyGen permiten la integración fluida de voces en off AI realistas y subtítulos automáticos, mejorando la accesibilidad y el alcance de tus vídeos promocionales. Esto agiliza el proceso de edición de vídeo, asegurando que tu mensaje sea claro y atractivo para una audiencia global.
¿Cómo puedo mantener mi identidad de marca al crear vídeos promocionales con HeyGen?
HeyGen permite un control extenso de la marca, permitiéndote incorporar fácilmente tus logotipos, colores y elementos visuales específicos de tu marca en todos tus vídeos promocionales. Esto asegura la consistencia a lo largo de tus campañas de marketing y fortalece la presencia de tu marca en cada vídeo de producto que creas.