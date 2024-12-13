Creador de Vídeos de Marketing Minorista: Aumenta tus Ventas y Compromiso

Crea impresionantes vídeos de marketing minorista al instante. Aprovecha los avatares de AI para entregar mensajes atractivos y personalizados para un impacto máximo.

Crea un vídeo de marketing minorista de 45 segundos que muestre tus últimos productos de temporada. Este vídeo visualmente atractivo, dirigido a compradores en línea, combinará animaciones vibrantes con una narración que resalta las últimas novedades. Utiliza las plantillas y escenas de HeyGen para un comienzo sin complicaciones.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
En este vídeo de marketing de 60 segundos, avatares de AI presentan la historia de tu marca y sus puntos de venta únicos. Diseñado para potenciales inversores, esta narrativa cautivadora utiliza un estilo visual cinematográfico complementado por narraciones generadas profesionalmente. Maximiza el compromiso con la función de texto a vídeo de HeyGen.
Prompt de Ejemplo 2
Captura la atención de los usuarios de redes sociales con un vídeo promocional dinámico de 30 segundos. Aprovecha la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen para incorporar metraje de stock animado y animaciones cautivadoras. Destaca ofertas especiales con superposiciones de texto animado, diseñadas para aumentar el compromiso del espectador y fomentar las ventas.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla una guía de formación en vídeo de 2 minutos para tu equipo de ventas utilizando la función de subtítulos/captions de HeyGen. Adaptado para el personal interno, este vídeo informativo combina visuales claros y concisos con explicaciones paso a paso, acompañado de un fondo de audio profesional para facilitar la comprensión.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Marketing Minorista

Desbloquea el potencial del marketing en vídeo con nuestras herramientas impulsadas por AI, que ofrecen características fáciles de usar adaptadas para negocios minoristas.

1
Step 1
Crea con Avatares de AI
Mejora tus vídeos de marketing minorista integrando avatares de AI. Estos personajes digitales pueden simular interacciones reales, proporcionando un toque personal a tus demostraciones de productos y estrategias de compromiso con el cliente.
2
Step 2
Selecciona Plantillas de Vídeo
Inicia tu proceso de creación de vídeos eligiendo entre una amplia gama de plantillas de vídeo pre-diseñadas. Personaliza los diseños para alinearlos con tu marca y mensaje, asegurando que tu contenido de marketing minorista destaque.
3
Step 3
Añade Narraciones
Utiliza la función de generación de narraciones incorporada para añadir narrativas de audio dinámicas a tus vídeos. Esto ayuda a transmitir la historia de tu marca de manera efectiva, cautivando a tu audiencia y mejorando la retención.
4
Step 4
Exporta a Plataformas de Redes Sociales
Optimiza tus vídeos para varios canales de redes sociales con nuestra función de cambio de tamaño de aspecto. Exporta sin problemas tu producto final para alcanzar audiencias más amplias, impulsando tus esfuerzos de marketing minorista.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Destaca Testimonios de Clientes

Transforma historias de éxito de clientes en testimonios de vídeo impulsados por AI, construyendo confianza y fomentando compras en tu negocio minorista.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede la creación de vídeos impulsada por AI de HeyGen mejorar las estrategias de marketing minorista?

La herramienta de creación de vídeos impulsada por AI de HeyGen agiliza la producción de vídeos de marketing minorista al ofrecer plantillas personalizables y avatares de AI. Estas características ayudan a las marcas a crear rápidamente contenido atractivo que resuene con las audiencias, asegurando un toque profesional en cada vídeo.

¿Qué características ofrece HeyGen para crear mensajes de vídeo personalizados?

Con HeyGen, los usuarios pueden aprovechar los avatares de AI y la generación de narraciones para crear mensajes de vídeo personalizados. Junto con controles de marca y una extensa biblioteca de medios, puedes adaptar el contenido para alinearlo perfectamente con la identidad de tu marca.

¿Puedo crear vídeos listos para redes sociales usando HeyGen?

Sí, HeyGen proporciona varias plantillas de vídeo y opciones de cambio de tamaño de aspecto adaptadas para plataformas de redes sociales. Esto asegura que tu contenido se vea óptimo en diferentes canales, haciendo que la presencia de tu marca sea más impactante.

¿Qué capacidades creativas ofrece HeyGen para la creación de vídeos impulsada por AI?

HeyGen ofrece herramientas como texto a vídeo desde guiones, animaciones y una amplia gama de metraje de stock, permitiendo a los usuarios dar vida a sus visiones creativas con facilidad y precisión.

