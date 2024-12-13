Generador de Vídeos de Formación para Empleados de Retail: Contenido Rápido y Atractivo

Empodera a los equipos de L&D para crear vídeos de formación de empleados atractivos más rápido usando Texto a vídeo desde el guion.

Crea un vídeo de bienvenida conciso de 1 minuto para nuevos empleados de retail, diseñado para introducirlos a las políticas esenciales de la tienda y los valores de la marca. Este vídeo debe presentar un avatar de IA amigable que entregue información clave sobre un fondo limpio y de marca con un tono de audio cálido y alentador, optimizando así la incorporación de empleados con la ayuda de un generador de vídeos de formación para empleados de retail.

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla una actualización informativa de 90 segundos sobre el conocimiento de productos para el personal de retail existente, destacando las características y beneficios de la mercancía recién llegada. El estilo visual debe ser moderno y elegante, incorporando tomas dinámicas de productos, mientras que el audio presenta una voz en off entusiasta generada fácilmente a partir de tu guion, asegurando un intercambio de conocimientos eficiente a través de vídeos de formación atractivos.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo de formación corporativa crucial de 2 minutos sobre estrategias efectivas de prevención de pérdidas para todos los empleados de retail. Este vídeo utilizará visuales basados en escenarios realistas con una narración calmada y autoritaria, e incluirá subtítulos claros para asegurar la máxima comprensión y retención de memoria a largo plazo para procedimientos críticos de formación de empleados.
Prompt de Ejemplo 3
Crea un módulo de formación rápida de 45 segundos que ofrezca consejos esenciales para un servicio al cliente excepcional para los asociados de primera línea. La estética visual debe ser brillante y atractiva, utilizando plantillas y escenas disponibles en la biblioteca de medios, complementado por una voz en off amigable y clara, creando una pieza impactante y fácilmente digerible de vídeos atractivos para tu equipo.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos de Formación para Empleados de Retail

Produce rápidamente vídeos de formación atractivos e informativos para tu equipo de retail, optimizando la incorporación y el intercambio de conocimientos con la eficiencia impulsada por IA.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza introduciendo tu contenido de formación. El generador de vídeos de IA convertirá tu texto a vídeo desde el guion, transformando instrucciones escritas en narrativas visuales dinámicas para tus empleados de retail.
2
Step 2
Elige tu Avatar de IA
Selecciona entre una amplia gama de avatares de IA para representar a tus instructores o especialistas en productos. Esto te permite personalizar la experiencia de formación para nuevos empleados o personal existente.
3
Step 3
Añade Voces en Off Atractivas
Mejora la claridad y el compromiso con la generación de voces en off de alta calidad. Elige entre varias voces y lenguajes de IA para transmitir tu mensaje de manera efectiva a una fuerza laboral diversa de retail.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo con características como subtítulos para accesibilidad y alcance global. Una vez completo, exporta tu vídeo de formación profesional para su implementación inmediata en tus puntos de venta de retail.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Inspira y eleva a las audiencias con vídeos motivacionales

.

Desarrolla vídeos motivacionales y de construcción cultural para inspirar a los empleados de retail, mejorando la moral y la alineación dentro de tu equipo.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen ayudar a generar vídeos de formación atractivos para empleados de retail?

El generador de vídeos de IA de HeyGen permite la creación de vídeos de formación profesional para empleados de retail. Los usuarios pueden aprovechar los avatares de IA y la conversión de texto a vídeo para desarrollar contenido atractivo rápidamente para la incorporación de empleados y el intercambio de conocimientos, convirtiéndolo en un creador de vídeos de formación eficiente.

¿Puede HeyGen agilizar la creación de vídeos de formación para los equipos de L&D?

Sí, HeyGen agiliza significativamente la producción de vídeos de formación para los equipos de L&D a través de su potente plataforma de vídeo de IA. Permite una rápida conversión de texto a vídeo, el uso de diversos avatares de IA y ofrece características multilingües para llegar a una fuerza laboral global de manera eficiente, reduciendo el tiempo dedicado a crear contenido de formación para empleados.

¿Qué características ofrece HeyGen para personalizar vídeos de formación para empleados?

HeyGen proporciona amplias opciones de personalización para crear vídeos de formación profesionales y atractivos. Los usuarios pueden seleccionar entre una variedad de plantillas, incorporar controles de marca como logotipos y colores, y utilizar una biblioteca de medios completa para adaptar el contenido a necesidades específicas de formación de empleados.

¿Es HeyGen adecuado para varios tipos de formación de empleados e intercambio de conocimientos?

Absolutamente, HeyGen sirve como un versátil generador de vídeos de IA para diversos vídeos de formación de empleados, desde la incorporación de nuevos empleados hasta actualizaciones de cumplimiento y guías prácticas. Sus voces en off de IA y su interfaz intuitiva facilitan la producción de vídeos de alta calidad y atractivos que mejoran la retención de memoria a largo plazo y el intercambio de conocimientos en general.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo