Creador de Vídeos Publicitarios Minoristas: Diseña Anuncios que Venden
Produce anuncios minoristas profesionales en minutos usando nuestra dinámica función de Texto a vídeo desde guion para cautivar a tu audiencia.
¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.
Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.
Desarrolla un vídeo explicativo de 45 segundos dirigido a profesionales del marketing que necesiten simplificar servicios complejos para clientes potenciales. El vídeo debe adoptar un estilo visual limpio y profesional con gráficos animados, complementado por una voz en off amigable y clara. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen y la capacidad de Texto a vídeo desde guion para presentar la información de manera efectiva y crear anuncios de vídeo que resuenen.
Produce un anuncio auténtico de 30 segundos de UGC para un creador de vídeos publicitarios minoristas, dirigido a marcas que buscan testimonios de clientes con los que se puedan identificar. El estilo visual debe imitar contenido genuino creado por usuarios, quizás con iluminación natural y ediciones sin pulir, presentando audio conversacional con música de fondo mínima. Asegúrate de que todos los diálogos se transmitan claramente a través de los Subtítulos/captions de HeyGen, haciendo que estos anuncios de vídeo sean accesibles e impactantes.
Diseña un emocionante vídeo promocional de 20 segundos dirigido a empresas de comercio electrónico ansiosas por resaltar ofertas por tiempo limitado y fuertes llamadas a la acción. El diseño visual debe ser dinámico y visualmente impactante, utilizando superposiciones de texto audaces y una banda sonora enérgica para crear un sentido de urgencia. Utiliza la generación de Voz en off de HeyGen para mensajes promocionales claros y asegúrate de que el vídeo esté optimizado para varias plataformas de redes sociales utilizando el cambio de relación de aspecto y exportaciones.
Motor Creativo
Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción
Creación de Vídeo Nativa por Prompt
Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Generación de Vídeo de Extremo a Extremo
Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.
Construido con Estructura e Intención
A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.
Casos de Uso
Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.
Creación de Anuncios Minoristas de Alto Rendimiento.
Produce rápidamente anuncios de vídeo impactantes para captar la atención del cliente y aumentar las ventas.
Anuncios Atractivos para Redes Sociales.
Crea rápidamente vídeos cortos cautivadores optimizados para varias plataformas de redes sociales para expandir tu alcance.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo puede HeyGen servir como un potente creador de vídeos publicitarios minoristas?
HeyGen te permite crear anuncios de vídeo rápidamente con herramientas impulsadas por AI y plantillas de anuncios de vídeo. Su interfaz intuitiva lo convierte en un creador de anuncios de vídeo en línea ideal para contenido minorista dinámico y campañas impactantes.
¿Qué características únicas ofrece HeyGen para plataformas de redes sociales?
HeyGen aprovecha avatares de AI realistas y una función de texto a vídeo desde guion para generar vídeos cortos atractivos perfectos para plataformas de redes sociales. También puedes personalizar llamadas a la acción y branding para maximizar la participación.
¿Es HeyGen adecuado para que pequeñas empresas y profesionales del marketing creen anuncios de vídeo fácilmente?
¡Absolutamente! El editor de arrastrar y soltar de HeyGen y sus extensas plantillas de anuncios de vídeo lo hacen increíblemente sencillo para pequeñas empresas y profesionales del marketing producir anuncios de vídeo profesionales sin experiencia previa en edición. Simplifica todo el proceso de creación de vídeos de manera eficiente.
¿Puede HeyGen ayudar a crear varios tipos de anuncios de vídeo, como vídeos de productos o vídeos explicativos?
Sí, HeyGen es un versátil creador de anuncios de vídeo AI capaz de producir diversos anuncios de vídeo, incluidos vídeos de productos cautivadores y vídeos explicativos informativos. También puedes mantener la coherencia de la marca con controles de branding y exportar fácilmente para plataformas como YouTube.