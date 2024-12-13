Creador de Vídeos Publicitarios Minoristas: Diseña Anuncios que Venden

Produce anuncios minoristas profesionales en minutos usando nuestra dinámica función de Texto a vídeo desde guion para cautivar a tu audiencia.

503/2000

¿No te gusta el resultado?
Prueba uno de estos prompts.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo explicativo de 45 segundos dirigido a profesionales del marketing que necesiten simplificar servicios complejos para clientes potenciales. El vídeo debe adoptar un estilo visual limpio y profesional con gráficos animados, complementado por una voz en off amigable y clara. Aprovecha los avatares de AI de HeyGen y la capacidad de Texto a vídeo desde guion para presentar la información de manera efectiva y crear anuncios de vídeo que resuenen.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un anuncio auténtico de 30 segundos de UGC para un creador de vídeos publicitarios minoristas, dirigido a marcas que buscan testimonios de clientes con los que se puedan identificar. El estilo visual debe imitar contenido genuino creado por usuarios, quizás con iluminación natural y ediciones sin pulir, presentando audio conversacional con música de fondo mínima. Asegúrate de que todos los diálogos se transmitan claramente a través de los Subtítulos/captions de HeyGen, haciendo que estos anuncios de vídeo sean accesibles e impactantes.
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un emocionante vídeo promocional de 20 segundos dirigido a empresas de comercio electrónico ansiosas por resaltar ofertas por tiempo limitado y fuertes llamadas a la acción. El diseño visual debe ser dinámico y visualmente impactante, utilizando superposiciones de texto audaces y una banda sonora enérgica para crear un sentido de urgencia. Utiliza la generación de Voz en off de HeyGen para mensajes promocionales claros y asegúrate de que el vídeo esté optimizado para varias plataformas de redes sociales utilizando el cambio de relación de aspecto y exportaciones.
step previewstep preview
Copia el prompt
step previewstep preview
Pega en el cuadro de Creación
step previewstep preview
Ve cómo tu vídeo cobra vida
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Creador de Vídeos Publicitarios Minoristas

Crea sin esfuerzo anuncios de vídeo minoristas atractivos que capturen la atención y generen ventas, diseñados para pequeñas empresas y profesionales del marketing.

1
Step 1
Elige tu Punto de Partida
Selecciona entre una amplia gama de plantillas de anuncios de vídeo diseñadas profesionalmente para iniciar tu proceso creativo para tu vídeo publicitario minorista.
2
Step 2
Personaliza con Herramientas Impulsadas por AI
Integra avatares de AI y tus medios de producto, luego personaliza cada detalle usando nuestro editor intuitivo de arrastrar y soltar para construir tu único anuncio de vídeo minorista.
3
Step 3
Refina tu Mensaje
Genera voces en off profesionales y añade llamadas a la acción impactantes para asegurar que tus anuncios de vídeo minoristas comuniquen claramente y conviertan a los espectadores.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Optimiza tu vídeo para varias plataformas de redes sociales con el cambio de relación de aspecto y exporta tu vídeo publicitario minorista de alta calidad para un alcance máximo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Vídeos de Testimonios de Clientes

.

Transforma fácilmente los comentarios de los clientes en testimonios de vídeo atractivos para generar confianza y aumentar las conversiones.

background image

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen servir como un potente creador de vídeos publicitarios minoristas?

HeyGen te permite crear anuncios de vídeo rápidamente con herramientas impulsadas por AI y plantillas de anuncios de vídeo. Su interfaz intuitiva lo convierte en un creador de anuncios de vídeo en línea ideal para contenido minorista dinámico y campañas impactantes.

¿Qué características únicas ofrece HeyGen para plataformas de redes sociales?

HeyGen aprovecha avatares de AI realistas y una función de texto a vídeo desde guion para generar vídeos cortos atractivos perfectos para plataformas de redes sociales. También puedes personalizar llamadas a la acción y branding para maximizar la participación.

¿Es HeyGen adecuado para que pequeñas empresas y profesionales del marketing creen anuncios de vídeo fácilmente?

¡Absolutamente! El editor de arrastrar y soltar de HeyGen y sus extensas plantillas de anuncios de vídeo lo hacen increíblemente sencillo para pequeñas empresas y profesionales del marketing producir anuncios de vídeo profesionales sin experiencia previa en edición. Simplifica todo el proceso de creación de vídeos de manera eficiente.

¿Puede HeyGen ayudar a crear varios tipos de anuncios de vídeo, como vídeos de productos o vídeos explicativos?

Sí, HeyGen es un versátil creador de anuncios de vídeo AI capaz de producir diversos anuncios de vídeo, incluidos vídeos de productos cautivadores y vídeos explicativos informativos. También puedes mantener la coherencia de la marca con controles de branding y exportar fácilmente para plataformas como YouTube.

logo
Precios
Planes de PreciosPrecios de API
HeyGen para Empresas
EmpresaContactar con Ventas
Productos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares de StockAspecto del AvatarAPITraducción de vídeoLocalizaciónAvatar InteractivoHerramientas de IA
Industria
AgenciasE-Learning
Recursos
BlogHistorias de clientesPrograma de AfiliadosSeminarios webCentro de ayudaComunidadGuías prácticasDocumentación de APIPreguntas frecuentes
Equipos
MarketingAprendizaje y DesarrolloLocalizaciónAlcance de Ventas
Empresa
Acerca de nosotrosCarrerasAlternativasInvestigación en IAPortal de SeguridadConfianza y SeguridadPolítica de PrivacidadTérminos de servicioPolítica de ModeraciónCumplimiento del GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo