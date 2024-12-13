Crea un vibrante vídeo promocional de 30 segundos dirigido a los entusiastas locales de la gastronomía, mostrando el nuevo plato de temporada de nuestro restaurante. El estilo visual debe ser brillante y enérgico, con primeros planos tentadores de la preparación y presentación final del plato, acompañado de una banda sonora contemporánea y animada. Utiliza la generación de voz en off de HeyGen para ofrecer una descripción clara y atractiva de los sabores únicos del plato, convirtiéndolo en un contenido de marketing irresistible para el restaurante.

Generar Vídeo