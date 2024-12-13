Crea un vídeo de bienvenida pulido y acogedor de 45 segundos para nuevos empleados de atención al cliente en restaurantes, estableciendo una fuerte primera impresión de nuestros estándares en la industria de la hospitalidad. Este vídeo debe contar con visuales profesionales y música de fondo tranquila, guiándolos a través de las expectativas iniciales del lugar de trabajo utilizando el Text-to-video de HeyGen a partir de guiones y avatares de AI para un toque personalizado.

Generar Vídeo