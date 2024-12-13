Crea un vídeo convincente de 1 minuto que demuestre cómo un desarrollador puede comenzar rápidamente con un nuevo endpoint de REST API. Este vídeo, dirigido a desarrolladores que buscan conocimientos prácticos de integración, debe emplear un estilo visual limpio y profesional con ejemplos de código en pantalla y una voz en off clara y articulada generada por IA, presentando un avatar de IA para guiar a los espectadores a través de cada paso del proceso utilizando los poderosos avatares de IA de HeyGen.

