Crea impresionantes vídeos de mapas interactivos y comparte información utilizando plantillas y escenas profesionales para la narrativa visual.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo tutorial de 90 segundos dirigido a propietarios de pequeñas empresas y analistas de datos, mostrando cómo lograr una poderosa "visualización de datos" usando una "Herramienta de Mapeo" moderna "sin necesidad de programación". Este vídeo debe presentar una estética tutorial brillante y atractiva, utilizando grabaciones de pantalla y música de fondo animada. Utiliza la función "Texto a vídeo desde guion" de HeyGen para convertir rápidamente contenido instructivo en demostraciones visuales claras, simplificando el proceso de crear vídeos de mapas impactantes.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un vídeo detallado de 2 minutos para profesionales de SIG y urbanistas, detallando meticulosamente las intrincadas "relaciones entre ubicaciones" y analizando "pares de origen y destino" dentro de un contexto geográfico. El estilo visual debe ser altamente informativo, empleando superposiciones gráficas detalladas y animaciones de mapas precisas, entregado con un tono calmado y autoritario. Integra los "Avatares de IA" de HeyGen para presentar información técnica compleja de manera creíble y atractiva, mejorando el impacto profesional para aquellos con profundo "conocimiento de SIG".
Prompt de Ejemplo 3
Diseña un vídeo atractivo de 45 segundos para equipos de marketing y educadores, demostrando cómo crear "mapas personalizados" atractivos para una "narrativa visual" convincente. El vídeo debe ser dinámico con cortes rápidos y colores vibrantes, acompañado de música de fondo inspiradora, mostrando diversas aplicaciones. Incorpora el "Soporte de biblioteca de medios/stock" de HeyGen para mejorar fácilmente los visuales de mapas con imágenes y clips de vídeo relevantes, haciendo que los puntos de datos abstractos sean comprensibles e impactantes para un público amplio.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo funciona el Creador de Vídeos de Mapeo de Información de Recursos

Transforma datos complejos en narrativas visuales atractivas con nuestro intuitivo creador de vídeos de mapeo de información de recursos. Crea mapas animados dinámicos sin esfuerzo.

1
Step 1
Selecciona tu Base de Mapa
Elige entre una variedad de plantillas personalizables o carga tus propios datos geográficos para sentar las bases de tus ideas de recursos. Nuestra Herramienta de Mapeo proporciona un punto de partida flexible.
2
Step 2
Importa tus Ideas de Datos
Llena tu mapa con información relevante utilizando la función de importación de datos. Introduce tu distribución de recursos, estadísticas basadas en ubicaciones o relaciones de conectividad para visualizar tus ideas únicas.
3
Step 3
Genera una Voz en Off Explicativa
Mejora tu vídeo de mapa con una narración atractiva utilizando nuestra capacidad de generación de voz en off. Crea una narrativa visual convincente que explique claramente tus ideas de recursos a tu audiencia.
4
Step 4
Exporta tu Vídeo de Mapa Animado
Finaliza tu proyecto y prepárate para compartir tus Mapas Animados dinámicos. Utiliza nuestro redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto para crear versiones optimizadas para varias plataformas, asegurando que tus ideas de recursos lleguen a una audiencia más amplia.

Casos de Uso

Mejora la Formación con Contenido de Mapas Interactivos

Aumenta el compromiso en módulos de formación y educativos integrando vídeos generados por IA de mapeo de información de recursos y mapas interactivos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la narrativa visual para vídeos de mapeo de información de recursos?

HeyGen aprovecha herramientas avanzadas de IA para transformar guiones en contenido de vídeo atractivo, ideal para mostrar el mapeo de información de recursos. Los usuarios pueden combinar eficazmente Texto a vídeo desde guion con avatares de IA para crear narrativas atractivas que dan vida a vídeos de mapas complejos para la narrativa visual.

¿HeyGen admite la creación de vídeos de mapas personalizados sin programación?

Sí, el editor visual intuitivo de HeyGen permite a los usuarios crear vídeos de mapas personalizados y Mapas Animados sin necesidad de programación. Puedes importar datos para enriquecer tu contenido de vídeo y utilizar plantillas personalizables para construir rápidamente producciones de calidad profesional centradas en las ideas de tu herramienta de mapeo.

¿Qué opciones de exportación y compartición están disponibles para los vídeos basados en mapas creados con HeyGen?

HeyGen ofrece redimensionamiento y exportaciones de relación de aspecto flexibles, asegurando que tus vídeos de mapas estén optimizados para varias plataformas, incluidas las redes sociales. Puedes generar vídeos que sean amigables para móviles e incrustar fácilmente mapas (como contenido de vídeo) en sitios web, haciendo que tus ideas sean ampliamente accesibles.

¿Puede HeyGen automatizar la generación de voz en off y subtítulos para vídeos de mapas?

Absolutamente. HeyGen simplifica la producción de vídeos de mapas ofreciendo una generación de voz en off sin problemas directamente desde tu texto. Además, la plataforma crea automáticamente subtítulos/captions, asegurando que el contenido de tu creador de vídeos de mapeo de información de recursos sea accesible y atractivo para todos los espectadores.

