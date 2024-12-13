Generador de Vídeos de Reciclaje: Mejora las Habilidades de tu Fuerza Laboral con IA

Eleva tus programas de mejora y reciclaje. Genera vídeos de formación atractivos con avatares de IA realistas, aumentando el compromiso del aprendiz y ahorrando tiempo.

Produce un vídeo vibrante de 60 segundos diseñado para nuevos empleados en un programa de incorporación, mostrando un avatar de IA amigable que presenta los valores clave de la empresa en un estilo moderno y visualmente atractivo, con una voz en off profesional y animada para aumentar el compromiso del aprendiz.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Crea un vídeo de formación conciso de 45 segundos para empleados existentes centrado en iniciativas de mejora y reciclaje, utilizando un estilo visual limpio e informativo y una pista de audio clara y concisa, fácilmente generada a través de capacidades de Texto a vídeo desde el guion.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un módulo de formación en cumplimiento de 30 segundos para todo el personal, con una estética visual profesional y una voz en off de IA calmada e instructiva, mejorada con subtítulos automáticos para accesibilidad.
Prompt de Ejemplo 3
Imagina un vídeo dinámico de 90 segundos para gerentes de Aprendizaje y Desarrollo, destacando la facilidad de crear contenido atractivo con plantillas personalizadas, incorporando visuales elegantes e inspiradores y una pista de audio motivacional, aprovechando un rico soporte de biblioteca de medios/stock.
imagen de fondo de una cara robóticaimagen de fondo de una cara robótica

Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Reciclaje

Crea sin esfuerzo vídeos de mejora y reciclaje atractivos y efectivos para tu equipo con herramientas impulsadas por IA, mejorando el compromiso del aprendiz y la retención del conocimiento.

1
Step 1
Crea tu Guion o Elige una Plantilla
Comienza introduciendo tu guion de formación o seleccionando entre plantillas personalizadas pre-diseñadas, proporcionando la base para tu contenido efectivo de mejora y reciclaje.
2
Step 2
Selecciona tu Avatar de IA
Elige entre una amplia gama de avatares de IA para actuar como tu presentador en pantalla, dando vida a tu material educativo con una entrega natural y mejorando el compromiso del aprendiz.
3
Step 3
Aplica tu Identidad de Marca
Personaliza tu vídeo de reciclaje con los controles de marca únicos de tu organización, incluyendo logotipos y colores, para mantener la consistencia y una apariencia profesional.
4
Step 4
Genera y Distribuye
Una vez personalizado, genera tu salida de vídeo de IA de alta calidad, lista para su distribución inmediata a través de tus plataformas de aprendizaje para empoderar a tu fuerza laboral.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Aclara Temas Complejos en Aprendizaje y Desarrollo

Transforma conceptos intrincados en contenido de vídeo fácilmente comprensible, mejorando la claridad y efectividad para la mejora y reciclaje críticos en A&D.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación?

HeyGen actúa como un generador de vídeos de IA intuitivo, permitiendo la conversión rápida de guiones en vídeos de formación de alta calidad. Los usuarios pueden aprovechar avatares de IA realistas y una funcionalidad fluida de texto a vídeo desde el guion, acelerando significativamente la producción de contenido para Aprendizaje y Desarrollo.

¿Puede HeyGen producir eficientemente contenido de vídeo de reciclaje para grandes equipos?

Sí, HeyGen es un potente generador de vídeos de reciclaje diseñado para la escalabilidad, permitiendo a las organizaciones crear fácilmente contenido extenso de mejora y reciclaje. Sus herramientas impulsadas por IA facilitan la producción rápida utilizando plantillas personalizadas y una marca consistente, haciéndolo ideal para implementaciones a gran escala en equipos.

¿Qué características ofrece HeyGen para mejorar el compromiso del aprendiz en el e-learning?

HeyGen mejora el compromiso del aprendiz en el e-learning a través de características como avatares de IA realistas, voces en off dinámicas de IA y subtítulos precisos. Además, la plataforma admite controles de marca y diversas plantillas y escenas para crear contenido educativo atractivo y memorable.

¿Es HeyGen adecuado para diversas necesidades de A&D como la incorporación y la formación en cumplimiento?

Absolutamente. HeyGen es una plataforma versátil perfecta para una amplia gama de requisitos de Aprendizaje y Desarrollo, incluidos programas de incorporación completos y formación esencial en cumplimiento. Sus herramientas impulsadas por IA permiten la creación rápida de contenido de vídeo personalizado utilizando texto a vídeo desde el guion y avatares de IA de alta calidad.

