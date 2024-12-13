Generador de Vídeos de Formación para el Reciclaje Profesional con IA para una Rápida Capacitación

Acelera la capacitación de la fuerza laboral con IA. Convierte texto en vídeos de formación cautivadores utilizando nuestra función de Texto a vídeo desde guion.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Imagina un vídeo dinámico de 45 segundos para especialistas en L&D enfocado en acelerar los vídeos de formación básica para la adopción de nuevo software. El estilo visual debe ser rápido e ilustrativo, con cambios de escena rápidos de las Plantillas y escenas de HeyGen, complementado por una generación de voz en off clara y enérgica que destaque las características y beneficios clave.
Prompt de Ejemplo 2
Desarrolla un vídeo informativo de 90 segundos dirigido a formadores corporativos que necesitan producir vídeos de formación accesibles para empleados. La estética visual debe ser limpia e inclusiva, incorporando medios diversos de la biblioteca de medios/soporte de stock de HeyGen. Asegúrate de que los subtítulos/captions se muestren de manera prominente para apoyar las diversas necesidades de aprendizaje y mejorar la comprensión.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo conciso de 30 segundos para creadores de contenido que buscan crear vídeos de incorporación impactantes y versátiles en todas las plataformas. El estilo visual debe ser moderno y nítido, con una voz confiada y alentadora. Enfatiza la facilidad de adaptar el contenido para varios canales de redes sociales o internos utilizando la función de redimensionamiento y exportación de relación de aspecto de HeyGen, mostrando cómo este generador de vídeos de IA simplifica la distribución multiplataforma.
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Generador de Vídeos de Formación para el Reciclaje Profesional

Transforma rápidamente contenido complejo de reciclaje en vídeos de formación atractivos impulsados por IA para capacitar a tu fuerza laboral de manera eficiente y efectiva.

1
Step 1
Crea tu Guion
Comienza escribiendo o pegando tu contenido de formación directamente en nuestra plataforma. La IA convierte tu texto en un vídeo dinámico, agilizando la creación de vídeos instructivos.
2
Step 2
Selecciona tu Presentador de IA
Elige entre una diversa biblioteca de avatares de IA para narrar tu vídeo de reciclaje. Nuestros avatares de IA proporcionan una cara consistente y profesional para tus módulos de formación.
3
Step 3
Aplica tu Branding
Incorpora los logotipos y colores de tu empresa para asegurar que todo el contenido de reciclaje represente visualmente a tu organización, creando una experiencia de aprendizaje consistente.
4
Step 4
Exporta tu Formación
Genera y exporta tus vídeos de formación de alta calidad en múltiples relaciones de aspecto y formatos, listos para cualquier plataforma o dispositivo.

Casos de Uso

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Simplifica Materiales de Formación Complejos

Transforma información de reciclaje intrincada en vídeos de formación de IA claros y fácilmente digeribles, mejorando la comprensión y la eficiencia del aprendizaje.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo simplifica HeyGen la creación de vídeos de formación con IA?

HeyGen es un avanzado generador de vídeos de IA que simplifica la producción de vídeos de formación para empleados convirtiendo texto en visuales atractivos. Los usuarios pueden aprovechar los avatares de IA y un potente editor de guiones para crear contenido de alta calidad rápidamente, convirtiéndolo en un generador de vídeos de formación para el reciclaje profesional eficiente.

¿Qué características técnicas ofrece HeyGen para personalizar el contenido de formación?

HeyGen proporciona características técnicas robustas como Branding Personalizado, Soporte Multilingüe para alcance global e integración fluida con LMS para un fácil despliegue. También incluye herramientas esenciales como subtítulos/captions y redimensionamiento y exportación de relación de aspecto para asegurar que los vídeos de formación satisfagan diversas necesidades.

¿Puede HeyGen integrarse con sistemas de gestión de aprendizaje existentes para la entrega de formación?

Sí, HeyGen admite la integración con LMS, permitiendo un despliegue fluido de tus vídeos de formación para empleados en plataformas de aprendizaje existentes. Esta capacidad asegura que el contenido generado por IA, incluidos los paquetes SCORM, pueda ser gestionado y distribuido fácilmente para una formación corporativa efectiva.

¿Qué herramientas proporciona HeyGen para crear vídeos de formación atractivos?

HeyGen ofrece capacidades avanzadas de voz en off de IA y avatares realistas impulsados por HeyGen para crear vídeos de formación atractivos que mejoran el compromiso del aprendiz. Su completa biblioteca de medios y características de edición intuitivas permiten una narración visual sofisticada y vídeos instructivos de calidad profesional.

