Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Diseña un vídeo explicativo conciso de 60 segundos que aborde las nuevas directrices de gestión de residuos para los residentes actuales, empleando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para transformar la política escrita en un formato visual fácilmente comprensible. El vídeo debe adoptar un estilo visual limpio y profesional con destacados de texto en pantalla, acompañado de una voz calmada y autoritaria para comunicar claramente las regulaciones y asegurar la comprensión mediante subtítulos/captions integrados.
Prompt de Ejemplo 2
Produce un atractivo anuncio de servicio público de 30 segundos para promover una próxima campaña benéfica local, aprovechando las plantillas y escenas de vídeo diversas de HeyGen para una presentación dinámica y visualmente atractiva. El vídeo debe presentar cortes rápidos y música animada, impulsado por una voz en off entusiasta y enérgica, con el objetivo de cautivar a la comunidad y fomentar la participación destacando los detalles clave del evento.
Prompt de Ejemplo 3
Desarrolla un vídeo de alerta de seguridad urgente de 15 segundos para todos los residentes sobre el cierre inmediato de una carretera local, utilizando la capacidad de HeyGen para generar contenido a partir de un guion para un despliegue rápido en varias plataformas sociales. El estilo visual debe ser claro y de alto contraste con gráficos simples para transmitir información crítica rápidamente, acompañado de una voz seria y directa, y optimizado para diferentes proporciones de aspecto utilizando el redimensionamiento y exportación de proporciones de aspecto.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Reseñas

Cómo Funciona un Generador de Vídeos Informativos para Residentes

Crea rápidamente vídeos informativos para residentes profesionales y atractivos para comunicar claramente actualizaciones y directrices vitales, asegurando que tu comunidad esté informada.

1
Step 1
Pega Tu Información
Comienza pegando tu guion de información para residentes en el editor de texto intuitivo, aprovechando la capacidad de texto a vídeo de HeyGen para convertir instantáneamente tu texto en contenido hablado convincente.
2
Step 2
Elige Tu Presentador
Selecciona de una diversa biblioteca de avatares de AI para representar tu mensaje. Nuestros avatares de AI proporcionan una cara consistente y profesional para tus actualizaciones a los residentes.
3
Step 3
Aplica Elementos de Marca
Mantén la identidad de tu organización aplicando controles de branding. Incorpora fácilmente tu logotipo y colores preferidos para asegurar la consistencia visual en todas las comunicaciones con los residentes.
4
Step 4
Exporta y Comparte
Finaliza tu vídeo con opciones como subtítulos/captions para accesibilidad. Una vez satisfecho, exporta tu vídeo informativo de alta calidad para residentes, listo para su distribución en varias plataformas sociales.

Difundir Información a Través de Canales

Crea sin esfuerzo actualizaciones de vídeo concisas y atractivas adecuadas para plataformas sociales, asegurando un amplio alcance y fácil acceso para los residentes.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar mis proyectos creativos de vídeo?

HeyGen potencia la creatividad ofreciendo una gama de avatares de AI dinámicos y plantillas de vídeo versátiles, permitiendo a los usuarios transformar rápidamente ideas en contenido educativo convincente o formatos de vídeo explicativos atractivos con presentadores profesionales.

¿Cuál es el proceso de creación de texto a vídeo de HeyGen?

HeyGen agiliza la producción de contenido convirtiendo tus guiones directamente en un generador de vídeo AI, completo con capacidades de generación de voz AI natural. Este enfoque de creación de texto a vídeo reduce significativamente el tiempo de producción y ofrece ahorros de costes sustanciales en comparación con los métodos de vídeo tradicionales.

¿Puede HeyGen facilitar la creación de vídeos de anuncios de servicio público multilingües?

Absolutamente, HeyGen apoya la producción rápida de vídeos de anuncios de servicio público para audiencias diversas. Con un sólido soporte multilingüe y tecnología de generación de voz AI, las organizaciones sin fines de lucro y otras entidades pueden comunicar eficientemente información vital a los residentes a través de varias plataformas sociales.

¿Cómo asegura HeyGen un branding profesional en los vídeos generados?

HeyGen proporciona controles de branding completos, permitiéndote integrar logotipos personalizados, colores y fuentes sin problemas en tus vídeos. Esto asegura que cada pieza de contenido, desde vídeos explicativos hasta comunicaciones internas, mantenga una identidad de marca consistente y profesional con transiciones suaves.

