Proporcione a los clientes vídeos personalizados con su marca sin esfuerzo. Aproveche los controles de marca de HeyGen (logotipo, colores) para entregar contenido de marketing pulido y sin etiquetar.

Imagina un vibrante vídeo de marketing de 45 segundos diseñado para propietarios de pequeñas empresas y vendedores de comercio electrónico, demostrando lo fácil que pueden transformar fotos de productos en contenido dinámico para creadores de vídeos de productos. El estilo visual debe ser animado y profesional con cortes rápidos y limpios y música de fondo inspiradora, resaltando lo sencillo que es para los usuarios conseguir un aspecto pulido utilizando la variada capacidad de "Plantillas y escenas" de HeyGen.

Motor Creativo

Sin equipo. Sin cortes. Solo tu Agente de Video IA trabajando

Agent es el primer motor creativo diseñado para transformar una única instrucción en un video completo.

Creación de Video Nativo

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Generación de vídeo de extremo a extremo

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construido con Estructura y Propósito

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Reseñas

Cómo funciona un creador de videos para revendedores

Potencie a sus clientes con una plataforma de creación de videos personalizada, permitiéndoles producir videos profesionales sin esfuerzo y a gran escala.

1
Step 1
Aplica tu imagen de marca
Utiliza los controles de marca integrales para integrar sin problemas el logotipo de tu cliente, colores y otros elementos visuales, proporcionando una experiencia completamente personalizada.
2
Step 2
Elige una plantilla
Seleccione de una amplia gama de Plantillas de Video profesionales diseñadas para diversas industrias y propósitos, facilitando la creación de videos rápida y eficiente para sus clientes.
3
Step 3
Añadir avatares e contenido de IA
Integra avatares de IA con apariencia realista y personaliza su actuación para crear narrativas convincentes, permitiendo a tus clientes producir contenido atractivo sin necesidad de actores o configuraciones complejas.
4
Step 4
Exporta tu obra maestra
Finaliza y exporta vídeos de alta calidad en diversos formatos de aspecto, asegurando que el contenido de tus clientes esté perfectamente optimizado para cualquier plataforma o audiencia.

Casos de uso

HeyGen empodera a los creadores de videos para revendedores para escalar sin esfuerzo la creación de videos para sus clientes. Como creador de videos con IA, simplifica el proceso de producir videos de marketing de alta calidad con marca personalizada, haciendo que la creación de videos sea fácil y eficiente.

Historias de Éxito de Clientes

Develop compelling AI-powered videos that highlight customer testimonials and success stories, building client trust and credibility.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen mejorar la creación de mis vídeos de marketing y ventas?

El creador de vídeos con IA de HeyGen simplifica la creación de vídeos de marketing y ventas de alta calidad transformando guiones en contenido profesional con avatares de IA y marca personalizada. Esto hace que el proceso de creación de vídeos sea eficiente e impactante, elevando tus campañas digitales.

¿Qué opciones de personalización de marca ofrece HeyGen para mis videos?

HeyGen ofrece controles de marca robustos, permitiendo a los usuarios integrar sin problemas sus logotipos, colores específicos de la marca y estilos únicos directamente en sus proyectos de video. Esto asegura que cada video refleje la identidad de tu marca, mejorando tus esfuerzos de marketing y manteniendo la consistencia.

¿Puedo generar rápidamente vídeos explicativos utilizando las características de IA de HeyGen?

Por supuesto, el creador de vídeos con IA de HeyGen simplifica la producción de vídeos explicativos, permitiéndote aprovechar una variedad de plantillas de vídeo profesionales y convertir guiones de texto en contenido visual atractivo con facilidad. Esto hace que la creación de vídeos profesionales sea accesible y rápida para cualquier proyecto.

¿Es HeyGen adecuado para un creador de vídeos de reventa que busca capacidades de marca blanca?

HeyGen actúa como un potente software de vídeo en línea, ideal para creadores de vídeo revendedores que buscan proporcionar servicios de creación de vídeo de marca blanca bajo su propia marca. Sus capacidades avanzadas permiten la personalización de la marca y una producción eficiente para satisfacer las diversas necesidades de los clientes.

