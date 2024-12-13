Crea un vídeo convincente de 45 segundos diseñado para nuevos revendedores, mostrando cómo HeyGen actúa como el generador definitivo de vídeos de formación para revendedores. Adopta un estilo visual enérgico y moderno con una voz en off clara y atractiva. El vídeo debe resaltar la facilidad de uso y el impacto inmediato de las diversas plantillas y escenas de HeyGen, demostrando cómo impulsan la creación de contenido de formación de alta calidad.

Generar Vídeo