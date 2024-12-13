Creador de Vídeos de Incorporación para Revendedores: Rápido, Fácil, Efectivo

Crea rápidamente vídeos de incorporación profesionales para socios y mejora la habilitación de ventas con impresionantes avatares de IA.

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Prompt de Ejemplo 1
Desarrolla un vídeo instructivo de 45 segundos dirigido a gerentes de ventas encargados de capacitar a nuevos socios, enfocándose en el poder de crear vídeos de incorporación efectivos con HeyGen. Este vídeo debe adoptar un estilo visual amigable pero autoritario, utilizando fondos limpios y minimalistas y texto claro en pantalla, con una narración cálida y alentadora. Enfatiza la personalización y el compromiso posible a través del uso de "avatares de IA" realistas para entregar puntos clave de capacitación.
Prompt de Ejemplo 2
Crea un vídeo promocional de 60 segundos atractivo para propietarios de pequeñas empresas que buscan soluciones de incorporación eficientes, ilustrando la simplicidad y rapidez de cómo crear vídeos de incorporación. La estética visual debe ser brillante y acogedora, empleando una paleta de colores de marca consistente y gráficos en movimiento para transmitir facilidad de uso, apoyado por una voz en off enérgica y acogedora. Muestra las extensas "Plantillas y escenas" de HeyGen para iniciar la creación de vídeos sin esfuerzo.
Prompt de Ejemplo 3
Produce un vídeo impactante de 30 segundos para equipos de marketing que exploran herramientas innovadoras, explicando por qué HeyGen es el principal Creador de Vídeos con IA para mejorar su estrategia de contenido, particularmente para vídeos de demostración de productos. La presentación visual debe ser elegante y de alta tecnología, utilizando transiciones suaves y mostrando claramente las características del producto, con una pista de audio confiada y articulada. Destaca la capacidad de "Generación de voz en off" sin fisuras para producir narrativas pulidas sin necesidad de talento de voz profesional.
Copia el prompt
Pega en el cuadro de Creación
Ve cómo tu vídeo cobra vida
Motor Creativo

Sin Equipo. Sin Cortes. Solo Tu Agente de Vídeo IA en Acción

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo.

Creación de Vídeo Nativa por Prompt

Agent es el primer motor creativo construido para transformar un solo prompt en un vídeo completo. Describes la idea. Agent devuelve un activo completamente construido y listo para publicar. No es necesario escribir guiones, gestionar activos ni montar contenido manualmente.

Generación de Vídeo de Extremo a Extremo

Agent gestiona todo el proceso de creación de vídeo. Escribe un guion claro y convincente basado en tu idea, selecciona imágenes que coincidan con el tono y mensaje, añade narración natural y consciente de las emociones, aplica ediciones y transiciones para un ritmo pulido, y finaliza subtítulos, temporización y ritmo para claridad y rendimiento.

Construido con Estructura e Intención

A diferencia de los flujos de trabajo tradicionales que dependen de líneas de tiempo y montaje manual, Agent construye vídeos desde cero. Cada salida está intencionalmente diseñada para coincidir con tu objetivo. Desde mensajes y ritmo hasta flujo de escena y adecuación a la audiencia. El resultado es un vídeo coherente y dirigido por un propósito.

Cómo Funciona el Creador de Vídeos de Incorporación para Revendedores

Crea de manera eficiente vídeos de incorporación para revendedores profesionales impulsados por IA para empoderar a tus socios hacia el éxito.

1
Step 1
Crea Tu Guion de Incorporación
Comienza introduciendo el contenido de incorporación para revendedores. Nuestra plataforma utiliza tu texto para generar instantáneamente voces en off, aprovechando su capacidad de "texto a vídeo desde guion".
2
Step 2
Selecciona Tu Avatar de IA
Elige entre una diversa gama de "avatares de IA" para ser el presentador atractivo de tu capacitación para revendedores. Esto añade un toque humano sin necesidad de filmación.
3
Step 3
Aplica Tu Identidad de Marca
Mantén un mensaje consistente aplicando el logo, colores y fuentes de tu empresa utilizando controles de "marca" completos. Esto asegura que tus vídeos se alineen con las directrices de tu marca.
4
Step 4
Genera y Exporta Tu Vídeo
Finaliza tu vídeo y mejora la comunicación clara con "voces en off de IA" de sonido natural. Luego, exporta fácilmente tu vídeo de incorporación para revendedores completado en varios formatos.

Dale vida a cualquier foto con voz y movimiento hiperrealistas usando Avatar IV.

Empodera la Habilitación de Ventas de Revendedores

Proporciona a los revendedores vídeos de demostración de productos generados por IA y testimonios de clientes convincentes para fortalecer sus argumentos de venta y acelerar el cierre de acuerdos.

Preguntas Frecuentes

¿Cómo puede HeyGen servir como un efectivo creador de vídeos de incorporación para revendedores?

HeyGen te permite crear vídeos de incorporación con facilidad, aprovechando plantillas de vídeo personalizables, avatares de IA y voces en off de IA. Este proceso simplificado asegura que tus revendedores reciban una capacitación atractiva y consistente, mejorando su éxito como socios.

¿Qué hace de HeyGen el creador de vídeos con IA ideal para la capacitación empresarial?

HeyGen transforma guiones en vídeos dinámicos generados por IA con avatares de IA realistas y voces en off profesionales de IA. Esto permite a las empresas producir vídeos de capacitación de alta calidad y contenido de incorporación de empleados de manera eficiente, manteniendo la consistencia de la marca con controles de marca robustos.

¿Puedo convertir fácilmente materiales de capacitación existentes en vídeos de incorporación atractivos con HeyGen?

Absolutamente. La innovadora función de texto a vídeo desde guion de HeyGen te permite transformar rápidamente contenido escrito en vídeos generados por IA atractivos. Puedes personalizar estos vídeos con avatares de IA y generación de voz en off para asegurar una experiencia de aprendizaje profesional e impactante.

¿Cómo asegura HeyGen la consistencia de la marca en sus vídeos generados por IA?

HeyGen ofrece controles de marca completos, permitiéndote integrar tu logo, colores de marca y fuentes personalizadas en todos tus vídeos generados por IA. Combinado con una amplia gama de plantillas de vídeo profesionales, esto asegura que cada vídeo de incorporación o módulo de capacitación se alinee perfectamente con la identidad visual de tu empresa.

